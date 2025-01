Fiatal jelölt a viharos óbudai közéletben: új korszakot ígér Malinás Sándor

– Építeni mindig sokkal nehezebb, mint rombolni. Jelenleg hatalmas a közbizalomvesztés az önkormányzat iránt a választópolgárok részéről, ami teljes mértékben érthető a történtek után. Tarlós István előző főpolgármestert, Óbuda korábbi polgármesterét idézve: „A rendszerváltás óta olyat még nem látott a főváros, sem a III. kerület, hogy egyszerre kerül börtönbe a polgármester, az alpolgármester, intézményvezetők és a köreikhez tartozó vállalkozók” – mondta el lapunknak Malinás Sándor, a Fidesz–KDNP önkormányzati képviselőjelöltje. Az ifjú politikus kiemelte: nem lesz egyszerű feladat a bizalom helyreállítása, de biztos, hogy mindent meg fog tenni a kerületben élőkért, megpróbálja visszaállítani a kerületi politikusokba vetett közbizalmat.

Belerakok 110 százalékot, lelkiismeretesen fogom végezni a munkámat, és az alapoktól kezdve, az átláthatóság fejlesztésével újra felépítem mindazt, amit a baloldal lerombolt a körzetben

– tette hozzá Malinás, akinek elmondása szerint körzetében jelenleg két problémával szembesülnek az itt élők. Az egyik a köztisztaság hiánya, ami két dologból tevődik össze.

Az önkormányzat nem takarítja az utcákat, sokkal ritkábban ürítik a kukákat, emiatt van rendezetlen kinézete a köztereknek. Erre rakódik rá, hogy nagyon sok hajléktalan van Óbudán, kiváltképpen a 6-os körzetben. Tegnap találkoztam egy tőlem nem messze lakó hölggyel, akinek komoly konfliktusa volt a hajléktalanokkal, végül rendőrségi ügy lett belőle. Hasonló esetek sajnos rendszeresen előfordulnak

– jelentette ki a képviselőjelölt. Kiemelte, a körzetben szintén komoly problémát jelent az úthálózat rossz állapota, ugyanis a III. kerület útjain kátyúk és fekvőrendőrök követik egymást. A Szentendrei úti rendelőintézettel is komoly gondok vannak a képviselőjelölt szerint.

Fotó: Csudai Sándor

Az önkormányzat rendszeresen állítja, hogy nincsen pénze semmire, pedig Budapest egyik legnagyobb költségvetésű kerületéről van szó. Azért fogok küzdeni, hogy többet költsünk a büdzséből az óbudai emberek egészségére

– emelte ki Malinás Sándor, aki szerint számtalan olyan probléma van a körzetében, amelyre nem drága, hanem okos megoldást kell találni.

– A fejlesztések terén is komoly vízióm van, mely a Flórián teret, a Flórián üzletházat és az óbudai piacot öleli fel. Hosszú távon elérhető, hogy itt egy fejlett, 21. századi városközpont jöjjön létre. A tervezési folyamatból nem szabad kihagyni a körzetben élőket! – tette hozzá a jelölt. Malinás Sándor szerint a kerületben a szociális kérdésekre is kiemelt figyelmet kell fordítani, ugyanis 2019 óta a kerületieket támogatni hivatott programok és szociális jellegű tevékenységeket az önkormányzat szinte teljesen felszámolta.

– Érdemes ezen a ponton szót ejteni a korábban nagyon jól, átgondolt koncepció alapján működő idősek klubjáról is, melynek színvonala 2019 után folyamatosan csökken. Inkább összevonogatják ezeket a színes csoportokat, hogy még kevesebbet kelljen foglalkozni velük. Hasonló sorsra jutott a kerületi kulturális élet és az önkormányzati lakásállomány is, az utóbbira egy komoly Állami Számvevőszék által közölt jelentés is rámutat. Óbudának vannak a legrosszabb számai. Azt gondolom, hogy nem kell feltalálni a spanyolviaszt, csak a jól bevált, korábban is működő szociális tevékenységeket kell feléleszteni, újraindítani, ami nem zárja ki az innovatív, új ötletek megvalósítását sem – jegyezte meg a képviselőjelölt. Hozzátette: a jelöltek közül ő az egyedüli, aki születése óta a környéken lakik, ott nőtt fel, jelenleg is a 6-os körzet lakója, így ha akarna, sem tudna elmenekülni az itt tapasztalható problémák elől.