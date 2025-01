Folytatódik a zöldterületek felszámolása Kispesten

Megkezdték annak a társasháznak az építését, amelyhez a telket Kispest baloldali vezetése két éve adta el a polgármesterhez közel álló embernek. A telek – amit Gajda Péter polgármester a kormányra mutogatva adott el – egybe van nyitva, egy mellette lévő másikkal, amelynek tulajdonosa szintén a polgármester közeli barátja. Eközben arról is hallani, hogy a kispesti társasház építtetőjével szemben, más kerületben már pertársaság alakult az ott épített társasházak silány minősége miatt – írja a Metropol.

Az ügy két éve robban ki, mikor a kispesti Árpád utca elején lévő lakótelepi ház lakói megtudták: a mellettük lévő zöld parkot – amit rendszeresen használtak – a polgármester inkább építési területként képzeli el és ezért értékesíti az önkormányzat.

Az itt élők nem kérnek a zsúfoltságból

Elindult az építkezés, ez pedig ismét felbőszítette a környéken élőket, hiszen az épülő új társasház nagyon közel lesz a tízemeletes lakóházakhoz. De azt sem értik a helyiek, hogy miért ad el az önkormányzat minden földet, hogy aztán teljesen zsúfolttá váljon a kerület. Az önkormányzat azzal takarózott, hogy a kormányhivatal adja ki az építési engedélyeket.

Azt már azonban elhallgatták, hogy az önkormányzat az általa alkotott helyi rendeletében, kerületi építési szabályzatában határozza meg azt, hol és mi épülhet fel a kerületben.

Az pedig, hogy egy terület beépíthető, nem azt jelenti, hogy el is kell adni, és be is kell építeni.

Fotó: Metropol/Kovács Dávid

Máshol is gondok vannak a építési vállokozóval

Az építtető kiléte már rosszat sejtet, ugyanis a hírek szerint lakástulajdonosokból álló pertársaság alakult a szomszédos XVIII. kerületben amiatt, mert silány minőségű lakásokat építtetett. Ha ez igaz, akkor nemcsak az ottani lakók bosszúságával kell szembenézni, hanem az új, kispesti lakások minősége miatt is van miért aggódni.

A polgármester hálózata

Az építési területet fekete paravánnal körbezárták, de az elszeparált területnek része a szomszédos telken lévő családi ház is, amit szintén az önkormányzat adott el még 2018-ban egy a Gajda Péter polgármester baráti érdekeltségében lévő cégnek. Az épület jelenleg ugyanezé a köré, csak már magánszemély tulajdonában van.

Ez az ”új„ tulajdonos hölgy nem ismeretlen a kispesti közéletben, rövid kutatás után lehet róla közös képet találni a baloldali polgármesterrel és családjával, de akad olyan is, amelyen Burány Sándor, Kispest korábbi országgyűlési képviselője, jelenleg az önkormányzat bizottsági tagja bukkan fel.

Fotó: Metropol/Kovács Dávid

Nem elegáns

A kispesti Fidesz-KDNP frakció vezetője szerint

az, hogy a polgármester baráti szálai is fellelhetőek az építkezés körül az „nem elegáns, de jogilag nem fogható”.

Dódity Gabriella jelezte, hogy már sokszor közzétették azokat az önkormányzati telkeket, amelyeket eladott a baloldal, majd azokon társasházak épültek. A Benczúr utca–Kiss János Altábornagy utca sarkán lévő telken szintén ugyanez a baráti kör építtetett. A KÖKI-vel szemközti telket sportcsarnok építésére adták el, azon most húzzák fel a társasházat. De egykori önkormányzati telken épült a Lehel utcai monstrum ház is, és az is nyílt titok, hogy több újonnan épület társasházi lakás is prominens személyek tulajdonában van – sorolta a frakcióvezető. Majd kiemelte:

A kispestieket azonban ez nem zavarja, hiszen a folytatásra szavaztak tavaly júniusban.

A baloldal igazi pajzsa: mindent a kormányra hárítanak

A számos korrupciógyanú sem elég ahhoz, hogy a baloldali vezetés a kormányra mutogatás helyett önreflexiót végezzen. Bár Karácsony Gergely számít ebben igazi etalonnak, de Gajda Péternek is van gyakorlata ebben. A telek két évvel ezelőtti eladása kapcsán ugyanis azzal érvelt, hogy azért volt szükség a kis park eladására, mert az 500 millió forintos kormányzati rezsitámogatásnak ez feltétele volt. De mint ismert, a kerületektől csak egyszerű tájékoztatást kért a kormány mielőtt odaítélte a rezsikompenzációt, nem kötelezték eladásra a kerületet.

Van amikor meg lehet akadályozni a kerület kiárusítását

Dódity Gabriella felidézett egy esetet, amikor sikerült megállítaniuk, hogy a baloldali polgármester sikeresen áron alul eladjon egy telket, hogy aztán a körébe tartozó ember gazdagodjon. Egy kizárólag rekreációs célokra használható telket – amelyre építeni nem lehet – a baloldali kör egyik tagja fillérekért, kétezer forintos négyzetméter áron vett meg az önkormányzattól, így nagyságrendileg 18 millió forintba került az egyhektáros zöldterületet.

Nem sokkal később a baloldali vezetésű testület megváltoztatta az építési szabályokat, így az addig nem beépíthető terület a többszörösét érte, és akár egy társasházat is fel lehetett volna húzni rá.

Azonban ezt a Fidesz-frakció megakadályozta. Nyilvánosságra hozták az ügyet, ezek után a telket megvásárló – a városvezetés köréhez tartozó – ügyvéd meggondolta magát, és úgy vélte, neki már nem is kell ez a terület, így az önkormányzat visszavásárolta tőle azt és rövid időn belül vissza alakíttatta rekreációs területté – foglalta össze a kispesti Fidesz-KDNP frakció vezetője.