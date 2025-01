Hiszünk benne eléggé, hogy még mindig élnek? – új, magyar szereplője van az ikerpár utáni nyomozásnak

Zavarba ejtő a Skóciában eltűnt magyar lányok esete. Egyrészt időről időre új információk látnak napvilágot, másrészt olyan információ még nem érkezett eddig, amely a tisztánlátást segítené, épp ellenkezőleg.

Minden új információ a homályosságot fokozza.

Sokak szerint már esélytelen, hogy megtalálják az Aberdeenben eltűnt magyar ikerpárt, akiknek a telefonkészülékük is lekapcsolódott a hálózatról. Mások a mai napig reménykednek a folyó felőli sikolyok ellenére is.

Lassacskán a leghátborzongatóbb krimik lapjaira is illő történetté válik Huszti Eliza és Henrietta esete, akiknek nyomuk veszett Skóciában a Dee folyó közelében.

A skót sajtó épp olyan aggasztónak tartja az esetet, mint a témában szintén érdekelt magyar média is.

A helyi rendőri erők pedig földön, vízen, levegőben mindent igyekeznek tűvé tenni a két magyar lányért, de már 15 napja mindhiába.

Sok különös adalék látott napvilágot azóta, többek között az is, hogy az ikerpár valamiért titokban költözni tervezett, de ez nem volt túl publikus információ róluk – ami ugyanolyan furcsa, mint az a tény, hogy teljesen indokolatlanul kereskedelmi és folyóterületeken sétáltak eltűnésük előtt, ráadásul éjfél után tették mindezt spontán.

Az eset rendkívül rejtélyesnek tűnik, de valójában rejtélyről nincs szó, mert nincs elég információ, inkább egy hátborzongatóan aggasztó tény maga az eltűnés.

Vermes Krisztina, a TV2 riportere Aberdeenbe utazott, ő is Eliza és Henrietta ügyében nyomoz.

​Vermes Krisztina közel háromezer kilométert utazott, hogy válaszokat keressen, azon dolgozik, hogy könnyebb legyen megtalálni a lányokat – írja a The Press and Journal, ahol egy interjút is meg lehet hallgatni a helyszínre érkező magyar riporterrel.

„Még a lányok családja sem tudja, mi történt. A magyar sajtóorgánumok a skóciai tudósítások megírásával segítik őket abban, hogy lássák, mi történik az eltűnés óta" – mondta Vermes Krisztina, akinek feltett szándéka a hitet is táplálni az emberekben a lányok megtalálásával kapcsolatban, valamint a nyomozást is szeretné a sajtó minden erejével támogatni.

Eliza és Henrietta családja nem szívesen adnak interjúkat, de az információhiány felelőssége nem őket terheli.

Érdemes megjegyezni egyébként, hogy a sajtónak sincs egyszerű dolga, erről Vermes Krisztina is beszélt, hiszen vagy nincs információ, vagy ha épp van, akkor az nem hozzáad a történethez és képhez, csak bizonytalanító. Újat mondani így pláne kihívás.

Jelenleg is stagnál az eset, ami talán a negatív elmozdulásnál is rosszabb helyzet.

Vermes Krisztinának talán sikerült kavicsot dobnia az állóvízbe, de ha azt még konkrétan nem is, a kavics már biztosan a kezében van, ezt elszántsága is mutatja.

Vermes Krisztina úgy tudja, a lányok családja is örül, hogy elutazott Skóciába.

Mindannyian hisszük, hogy még élnek!

– mondta a riporter a The Press and Journal interjújában.

Az Origo értesülése szerint Vermes és Gottmann Péter operatőr folyamatosan felvételeket készítenek Aberdeenben, nyomokat keresnek, információkat próbálnak gyűjteni, rendszerezni.

Ki tudja, talán le is képezni, mi történhetett a lányokkal adott útvonalukon?

A TV2 a Tények/Tények Plusz című műsorában fogja publikálni azt az anyagot, amelyet Vermes és Gottmann mindenki reményei szerint nem csupán sikeresen, de valami eredménnyel is befejeznek.

Nem lehet kellemes most a hangulat Aberdeen utcáin. Valószínűleg az egész város miliőjében tapintható a feszültség.

A borítókép forrása: Szon