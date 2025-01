Rapid délutáni friss – Vágyvezérelt szavazás és a korrupciós index + videó

Elterelő hadművelet volt a Magyar Péter-féle szavazás, amit lényegében reakciónak szántak a Fidesz vasárnapi dombóvári kétharmados sikerére, ahol el sem mertek indulni a tiszások – így fogalmaztak kollégáink. Hozzátették: másrészt azért is megmosolyogtató a szavazatok 95 százalékos aránya, miszerint: „Folytassa, Péter!”, mert amikor a Nemzeti Konzultáción hasonló eredmények jönnek ki, akkor a Tisza Párt azonnal támad, hogy az nem is igaz. A lényegében vágyvezérelt szavazás eredménye nem is lehetett volna más, mivel Magyar Pétert így továbbra is védi a mentelmi joga és megkapja kiemelkedően magas fizetését. Ez nem volt más, mint egy gumicsont, amit a médiának dobtak az online szavazás virágkorában.

Műsorunk második fele a Nézőpont Intézet friss kutatásáról szól, amely bemutatja, hogy a Transparency International korrupciós indexe több sebből is vérzik. Kollégáink kifejtették, hogy azok az országok, amelyek támogatták a szervezetet, előkelő helyre kerültek, míg mások rosszabb besorolást kaptak. Tartalmas mondatok a Rapidban délután is!