Törvénytelen működéssel és csődköltségvetéssel vág neki az évnek a főváros

Az új évet kezdhettük volna úgy is Budapesten, hogy Budán is indul reptéri busz, illetve a 100E is sűrűbben jár – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra.

A Fővárosi Közgyűlés kormánypárti frakciójának vezetője kiemelte:

a főváros szebb napokat látott parkjait idén több kamerával, jobb közvilágítással és akár körbekerítéssel is használhatnánk. És indulhatott volna ötmilliárd forintos külvárosi fejlesztési program is, hogy végre a külső kerületekkel is foglalkozzon a Városháza.

Ez csak néhány azokból a javaslatokból, amelyeket a Fidesz–KDNP-frakció benyújtott a Fővárosi Közgyűlés tavalyi utolsó ülésén, de a balliberális többség leszavazta őket – jelezte a frakcióvezető. Emlékeztetett: nem így kezdjük 2025-öt, helyette törvénytelen működéssel és csődköltségvetéssel rajtolunk Budapesten. – Mi továbbra is kitartunk és minden erőnkkel dolgozunk és küzdünk a budapestiekért – tette hozzá.

A munkának eredménye is van, a budapestiek javaslatunkra nagyobb rezsitámogatásban részesülhetnek, az aluljárók tisztábbak és biztonságosabbak lesznek, és a rendőrség és a fővárosi rendészek együttműködése is garantálni fogja a budapestiek biztonságát és a főváros rendjét

– mutatott rá Szentkirályi Alexandra.