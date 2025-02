A kormány kitart a 13. havi nyugdíj mellett

A magyar kormány továbbra is elkötelezett a 13. havi nyugdíj megőrzése mellett – jelentette be Gulyás Gergely a szerdai Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta: a 13. havi nyugdíj továbbra is a magyar nyugdíjrendszer szerves része marad, és a kabinet célja, hogy növelje az idősek vásárlóerejét, megvédve őket a gazdasági nehézségektől.

Brüsszel és az ellenzék eltörölné

A kormány álláspontja változatlan: a 13. havi nyugdíj marad. Ugyanakkor Gulyás szerint Brüsszel és a Magyar Péter vezette ellenzék eltörölné ezt a juttatást. A mostani kormány 2021-ben vezette vissza a plusz havi nyugdíjat, amelyet még 2009-ben Bajnai Gordon baloldali kormánya szüntetett meg.

Magyar Péterék programíró csoportjában most újra azt vetették fel, hogy el kellene törölni a 13. havi nyugdíjat, sőt vannak olyanok, akik szerint nyugdíjat sem kellene osztani az időseknek, vagy éppen meg kellene adóztatni ezt az öregkori ellátást.

A Bajnai-kormány elvette a nyugdíjasoktól

2009-ben Bajnai Gordon azzal indokolta a 13. havi nyugdíj megszüntetését, hogy Magyarország gazdasági helyzete nem teszi lehetővé a kifizetést. Az akkori kormányfő azt mondta:

az időseknek is áldozatot kell hozniuk.

Így a baloldali kabinet már a 2009-re járó második részletet sem fizette ki, majd 2010-től teljesen eltörölte a juttatást – írja a Mandiner. Ezzel párhuzamosan Bajnai Gordon kormánya megszüntette a svájci indexálást is, amelyet tévesen sokan a Fidesz-kormány intézkedésének tartanak.

Orbán Viktor visszaadta a 13. havi nyugdíjat

A baloldali kormány megszorításai – köztük a 13. havi fizetés eltörlése, az adóemelések és a megemelkedett rezsiköltségek – különösen nehéz helyzetbe hozták az időseket. Orbán Viktor 2010-ben ígéretet tett a 13. havi nyugdíj visszaállítására, amelyet végül 2021-ben fokozatosan újra bevezettek.

A kormány eredetileg 2024-re tervezte a teljes összeg visszaállítását, ám végül

2022-ben már 100 százalékos kiegészítést kaptak a nyugdíjasok.

Emellett további támogatási programok is segítik az időseket, különös tekintettel a kistelepüléseken élőkre, akik például az otthonfelújítási támogatást is igénybe vehetik.