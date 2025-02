Felkészületlenül érte a fővárost a hideg időjárás

Tarlós István főpolgármestersége idején is többször volt vörös kód érvényben a hideg időjárás miatt. Ilyenkor sokszor kellett szükségmelegedőket nyitnia, férőhelyeket bővítenie a fővárosi önkormányzatnak, amit meg is tett a főpolgármester, akit akkor Tarlós Istvánnak hívtak. Most nem látunk ilyen készülődést – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Szepesfalvy Anna, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője.

Azt pontosan tudni lehet, hogy az intézményekben dolgozó szociális munkások és szakemberek kifejezetten felkészültek. Az viszont elengedhetetlen, hogy a városvezetés egy ilyen vészhelyzet esetén megtegye a megfelelő intézkedéseket

– tette hozzá Szepesfalvy. A képviselő elárulta, nem látják a készülődés jeleit, pedig már múlt hét végén is előre jelezték ezt az időjárást.

Nem kaptunk semmilyen tájékoztatást arról sem, hogy mit tervez a főváros, ezért öt kérdéssel fordultunk a főpolgármesterhez. Karácsony Gergely ugyanis láthatólag nem tett semmit azon kívül, hogy kirakott egy nagyjából semmitmondó posztot, ami arról szólt, hogy mindenki hívja a diszpécserszolgálatot. Ezt a tájékoztatást többen a frakciónkból egyébként már múlt hét végén megtették, hiszen már akkor ismeretes volt, kemény időszaknak nézünk elébe

– jelentette ki a képviselő. Szepesfalvy emellett aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a főpolgármesteri hivatalnak továbbra sincs pontos adata arról, hány hajléktalan lehet Budapesten.

Már tavaly ősszel azzal szembesültünk, hogy a városvezetés egyik kulcsfigurája, Kiss Ambrus egy interjúban azt állította, nem tudják, hogy pontosan hány hajléktalan él Budapesten. Ezzel az a probléma, hogyha nem tudjuk, hogy hányan vannak, akkor azt sem fogjuk tudni egyébként, hogy elegendő férőhely áll-e rendelkezésre

– emelte ki a kormánypárti képviselő, aki szerint a főváros szociális szolgálatainál dolgozók felkészültek, ugyanakkor kulcsfontosságú, hogy a fenntartó, azaz a fővárosi önkormányzat biztosítsa azokat a pluszforrásokat, amelyekből vészhelyzet esetén normálisan el tudják látni a feladataikat.