Gyurcsány halálhörgése: Nem közösködöm Orbánnal!

Őszinte felháborodásának adott hangot Gyurcsány Ferenc legutóbbi Facebook-bejegyzésében, amiért Orbán Viktor ugyanazon a napon tartja meg évértékelő beszédét mint amikorra ő is tervezte, emiatt pedig kénytelen volt elnapolni a fontos eseményt.

„Még véletlenül se kerüljünk egy lapra, de még csak egy napra se az árulás emberével, Orbánnal. (...) Na, egy frászt közösködöm ezzel az emberrel, még ilyen módon se”

– írta bejegyzésében.

Egyúttal be is jelentette, hogy az eredeti időpont helyett egy nappal később, február 23-án tartja meg beszédét.

„Ha okot ad rá, márpedig fog, akkor neki is válaszolok. Lesz mondanivalóm” – üzent a miniszterelnöknek posztja zárásaként a DK elnöke.

Gyurcsány Ferenc pártja, a Demokratikus Koalíció teljesen eljelentéktelenedett az ellenzéki oldalon, Magyar Péter megjelenése után. Már az EP-választásokon is érzékeny vereséget szenvedtek, az új baloldali erőtől, 2026-ban pedig az is kérdéses lesz, hogy egyáltalán a parlamentbe be tudnak-e jutni.