Döntött az NKE Ruszin-Szendi Romuluszról

Megszüntette Ruszin-Szendi Romulusz közalkalmazotti jogviszonyát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) – adta hírül közleményében az intézmény. Az egyetem azt írta, az NKE közalkalmazottjainak fokozottan tartózkodniuk kell minden olyan magatartástól, amely hátrányosan érintheti a Magyar Honvédséget, illetve vezetőinek jó hírnevét vagy társadalmi megítélését hátrányosan befolyásolhatja.

Mint arről a Magyar Nemzet is beszámolt, Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy honvédelemért felelős szakpolitikusként felszólalt a Tisza Párt kongresszusán. Az ügyben Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is megszólalt, az altábornagy politikai színrelépése kapcsán megjegyezte: – Ha nincs többmilliós fizetés és magas pozíció, akkor jön a teljes pálfordulás. Szerinte ez történt Ruszin-Szendi Romulusszal is.

Az NKE közleményében rámutatott: az altábornagy a rendezvényen a Magyar Honvédségről és annak vezetéséről egyértelműen olyan kijelentéseket tett, amelyek kifejezetten alkalmasak különösen a Magyar Honvédség jó hírnevének csorbítására és társadalmi megítélésének hátrányos befolyásolására, továbbá az azokba vetett társadalmi bizalom csökkentésére.

„Az NKE kutatójaként, kiemelten magas rangú és beosztású volt katonaként olyan kijelentéseket tett nyilvánosan, amelyek hátrányosan érinthetik az NKE egyik meghatározó feladatát, a honvédtisztképzés hatékonyságát, s csökkenthetik a kedvet a katonai, illetve egyéb más hivatásos pálya iránt”

– emelték ki.

Mindezek alapján az NKE szerint Ruszin-Szendi Romulusszal szemben fennáll a fentiek szerinti felmentési ok, ezért a közalkalmazotti jogviszonyát az egyetem 2025. február 21. napjával felmentéssel megszüntette.

Orbán Balázs: A paprikajancsinak a honvédség sem szent

Az ügyben a miniszterelnök politikai igazgatója is megszólalt. Orbán Balázs közösségi oldalán azt írta, „nem túl nagy meglepetés: a paprikajancsi Magyar Péternek a Magyar Honvédség és a honvéd tisztképzés iránti közbizalom sem szent”