Videón, amint egy Ladából sétáltatták a kutyákat Nagykátán

A vezetőoldali ablakon kinyúlva fogta a két kutyája pórázát egy Lada sofőrje Nagykátán, az esetről videót is készített a Bp-i Autósok egyik sofőrje. Az is látszik, hogy az állatok az autó mellett futnak. A videó még a múlt hét pénteken készült, azóta több mint húszezer ember látta, közülük 368 felhasználó kedvelte is.