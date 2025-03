Anarchista szervezet a pride mellett

A Momentum által szervezett tüntetéshez

csatlakozott a Varjú Kollektíva nevű szélsőbaloldali anarchista szervezet, amit tapsviharral fogadtak a momentumos tüntetők

– számolt be a múlt heti pride-párti demonstrációról a Mérce. A szélsőbaloldali szervezet egyébként a közösségi oldalán meg is hirdette a gyülekezési törvényt szabályozó törvény elfogadása miatt szervezett tüntetésen való részvételt, mint írták, „Pedofilnak bélyegeztek minket, eljöttek a tanárainkért, eljöttek az orvosainkért. Ketten ma is egy illegitim letartóztatás áldozatai. És most eljöttek a szabadságunkért. A kormány a puszta létezésünket is veszélyesnek bélyegezte. Ez egy identitásalapú tisztogatás első lépése.”

A szélsőbaloldali, anarchista Varjú Kollektíva mellett a szervezők közt ott volt a Civilek a Pride-ért, valamint az Anarchista Diákmozgalom is.

Természetesen ezen szervezetek egyike sem hivatalosan bejegyzett egyesület, az Anarchistaközösség.hu weboldalon azonban azt írják, a szervezet célja, a hatalomellenes gondolkodás terjesztése, megítélésük szerint ugyanis az anarchizmus olyan politikai mozgalom, mely az anarchiát megvalósítani igyekszik. „Az anarchia, ha megvalósul, azonos lenne a kommunista társadalom eredeti, marxi definíciójával, azaz államtalan, pénztelen, osztálytalan társadalom, melyben a termelőeszközöket a társadalom tagjai közösen birtokolják” – olvasható a honlapon.

A transzneműekről ugyan nem esik szó az önmeghatározásban,

a Varjú Kollektíva a transz láthatóság világnapja alkalmából egy egészen megdöbbentő állásfoglalást adott ki 2023-ban, „az LMBTQIA+ történeti hónapban”.

Megítélésük szerint „egy transzgender ember a genderprezentációjában és/vagy a testi jegyeiben változik egyik állapotból a másikba. De annyira idegen lenne ez az állapot a ciszhetereo emberek szemszögéből, hogy már a láthatatlanság szót kell rá használnunk? Bár a transzgender emberekkel szemben hozott törvények, a velük szemben elkövetett erőszakos gyűlölet-bűncselekmények, […] nem közvetlenül megélt tapasztalat a többségi társadalom számára, egy bizonyos értelemben mindannyian mindig valamilyen tranziciós folyamatban élünk; átmenetben a gyermek- és tinédzserkor, a diák- és munkáslét, még egy munkahelyen is az egyik napról a másikra való felkészülés között”.

Az antifasiszta szervezet a transzneműek támogatása mellett az oroszellenes anarchista partizánok mellett is kiáll. Tavaly októberben, az orosz belarusz, ukrán anarchista partizánok melletti szolidaritást hirdetve azt írták, „a BOAK, azaz az Anarchokommunisták Harci Szervezete 2018-ban alapult meg azzal a céllal, hogy elhozza a társadalmi forradalmat, és véget vessen a diktatúráknak Oroszországban és Belaruszban.

A 2022-ben megkezdődött orosz invázió óta számtalan vasúti és távközlési infrastruktúrát, valamint katonai toborzó épületet szabotáltak meg.

Az Insider szerint a legaktívabb, legfelforgatóbb partizánmozgalom jelenleg Oroszországban és Belaruszban. A partizánok civilek életeit mentik meg akcióikkal: „Minden megállított vonat segít megszabadulni rakétáktól, amelyek békés ukrajnai városokat találnak el!” – olvasható az Anarchistaközösség.hu oldalon, ahol két anarchista partizánnal felvett beszélgetésről szóló videót is megosztottak.

Visszatérve a magyarországi pride-párti tüntetésre, az antifasiszta oldalon már arról megy a diskurzus, miként lehetne kicselezni az arcfelismerő szoftvert, ezzel is kijátszva a törvényt, mindeddig azonban nem sok kreatív ötlet született.