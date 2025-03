Térképen mutatjuk, ma hol várható eső

Érkezik a mai adag csapadék, az ország északnyugati fele, kétharmada lesz várhatóan érintett – olvasható a HungaroMet közösségi oldalán. Mint írták, most nyugat, délnyugat felől egyre többfelé ered el az eső, amely azonban néhány órát követően délnyugat felől meg is szűnik. Ezzel együtt átmenetileg a felhőzet is felszakadozik, gomolyosodik, elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki.

A várható csapadék mennyisége nagy területen tíz mm körül, lokálisan akár húsz mm fölött is alakulhat, a délkeleti megyékben viszont ma várhatóan nem esik semmi. A záporok, zivatarok lecsengését követően késő estétől délnyugat felől érkezik a csapadék újabb hulláma.

Hogy ebben az időjárásban mennyire fog fázni vagy izzadni, arról a Köpönyegen tájékozódhat.