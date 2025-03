Készítse fel a lelkét, mert havazást, hóvihart és felhős fejeket is hoz a hétvége időjárása

Azt írják, április első napjaiban még kitart a tavasz, pénteken akár húsz fok is lehet, aztán a hétvégével együtt markáns idegfront köszönt ránk, nagyjából tízfokos lehűléssel, így a migrénesek is moroghatnak majd magukban, már ha lesz hozzá erejük. Hozzáfűzik, mindez szombatra várható, vasárnap ennél is komolyabb lesz az ügy, aznap ugyanis már csak 3 és 8 fok közötti maximumok lesznek. Hajnalban a teljes kép kedvéért ismét megjelennek a fagyok hózáporokkal, helyenként hózivatarokkal megbolondítva, miközben a szél erős, viharos marad – írják.

A télikabátját tehát most érdemes kéznél tartani, és készítse a lelkét, ha vannak gyümölcsfái, ugyanis jó esély van arra is, hogy a visszatérő tél kárt tesz a gyümölcsösben, amelynek kevesebb pálinka és lekvár lehet az eredménye, ez persze egyelőre a távoli jövő rejtélye. Ami biztosnak tűnik egyelőre, az az áprilisi tél újbóli megjelenése Magyarország lankáin.