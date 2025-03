Kiakadtak a balos elemzők Magyar Péterre, aki Gulyás Gergely oldalán is a nadrágja letolását erőltette

„Bohócok vagytok, abból is a rosszabbik fajta. Nemcsak a saját vagyonnyilatkozatom lesz nyilvános, hanem a hozzátartozóimé is. Lehet követni! Toljuk le együtt a nadrágot miniszterelnök úr! Áll az alku?” – írta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke ezeket a mondatokat a Telex egyik híre alá kommentben, amiről az ATV számolt be. A cikk arról szól, amiről lapunk is beszámolt: az Európai Parlament képviselőinek nyilvános vagyonnyilatkozatot kell tenniük a magyar vagyonnyilatkozat-tételi szabályok szerint. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megsértése esetén a Nemzeti Választási Bizottság dönt a képviselő megbízatásának megszűnéséről.

A balos elemzők fogják a fejüket, és nem hiszik el, hogy ez történik

Magyar Péter „nadrágletolásra” biztató kommentálását Ceglédi Zoltán vette észre, aki a közösségi oldalára azt írta ki: „Hű, gyerekek, itt valami nagy baj van kibontakozóban.”

Nem lehet igaz, hogy egy az ország vezetésére pályázó politikus ilyen butaságot írjon le. Nem lehet igaz, hogy a legnagyobb támogatottságú ellenzéki párt elnöke nem érti, hogy ezzel megindult a bohóccá válás útján. Bohócot, komolytalan embert viszont a magyar választók többsége nem kíván kormányfőnek. Aki politikus létére letolja a nadrágját, az meztelenné válik – az ellenfelei előtt is. Még néhány ilyen hiba, és a Fidesz már meg is nyerte a választást

– értékelte mindezt Nagy Attila Tibor a közösségi oldalán.

Gulyás Gergely kibővített kommentet kapott

– Biztonságot, szabadságot, függetlenséget, jólétet és nemzetet. Ezeket tudjuk ajánlani – írta ki szombat reggel a közösségi oldalára Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A Tisza elnöke ez alá is bemásolta a Telexhez írt megjegyzését, amely a pártelnök igénytelenségéről árulkodik, hiszen még arra sem vette a fáradságot, hogy az „elnök úr” megszólítást „miniszter úrra” cserélje, viszont belevonta a miniszterelnök feleségét.

Előtte az ATV közösségi oldalára, a szóban forgó cikk alá is a bővített változatot másolta és illesztette be.