Koncz Zsófia: Mi, magyarok képesek vagyunk összefogni

– Mi, magyarok, ha kell, össze tudunk fogni, szabadságunkért pedig az életünket is képesek vagyunk odaadni – fogalmazott Koncz Zsófia március 15-e alkalmából. A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Bodrogkisfalud, Szegi és Szegilong közös megemlékezésén azt mondta:

1848-ban egész Európa megmozdult, de csak nálunk sikerült vér nélkül győzedelmeskedni.

Hozzátette, mindenki a polgári átalakulásért küzdött, de amikor a világ egyik legnagyobb politikai hatalma a másik legnagyobbat hívta segítségül, szabadságunkat vérbe fojtották az elhúzódó szabadságharcban. Az államtitkár elmondta, büszkének kell lenni arra, hogy Kossuth Lajos a térség szülötte, akinek az alakja még az Egyesült Államokban is meghatározó. Kiemelte, szobrok őrzik emlékét New Yorktól Clevelanden át Los Angelesig, városok és utcák elnevezésével tisztelegtek előtte, Iowa államban pedig egy egész megyét a magyar államférfiról neveztek el. Hozzátette, Kossuth mintegy hatszáz beszédet mondott az államokban, ami a szuverenitás és a demokrácia szimbólumává tette őt. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Capitoliumban mindössze három nem amerikai állampolgárnak van szobra, egyikük Kossuth Lajos. Koncz Zsófia kijelentette: Kossuthék a szabadságért és a szuverenitásért küzdöttek, amiért sok nem magyar nemzetiségű is harcolt. Példaként említette a tizenhárom aradi vértanút, akik közül mindössze öten voltak magyarok.

– A szuverenitásért mindennap meg kell küzdenünk, és fontos, hogy a nyelvet, a kultúrát, a határainkat és a hagyományos értékrendet megőrizzük, amiért sokáig küzdöttek a felmenőink

– hangoztatta az államtitkár. Hörcsik Richárd, szintén térségbeli fideszes országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy 1848-ban a magyar államiságot védték meg. Azt mondta, az ünnep jó alkalom arra, hogy emlékeztessen mindenkit a magyarságban lévő szabadságvágyra. Bánné Gál Boglárka (Fidesz–KDNP), a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke ünnepi beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a nemzetért és a szabad jövőért folytatott harcban sokan életüket adták 177 évvel ezelőtt. Úgy fogalmazott, magyarként jól tudjuk, mit jelent a háború, ezért nem kérünk belőle, fegyvert pedig a magyar hazáért, nem pedig idegen nemzetekért fogunk.

A megemlékezésen műsort adtak a Bodrogkeresztúri Eötvös József Általános Iskola diákjai, zárásként pedig megkoszorúzták a Klapka György 1849-es, térségbeli győzelmeinek emlékére 1896-ban épített bodrogkisfaludi obeliszket.