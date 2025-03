Megdőlt a melegrekord

Megdőlt az országos hajnali melegrekord hétfőn – olvasható a HungaroMet oldalán.

A méréseket már a XX. század első felében is feljegyezték, igaz, ezek az adatok túlnyomó részben csak kéziratos formában maradtak fent.

A meteorológusok közlése szerint hétfőn reggel a Győr-Moson-Sopron vármegyei

Koroncón 12,6 fokos hőmérsékletet mértek, ami új országos hajnali melegrekord.

Az erre a napra vonatkozó korábbi hajnali melegrekord 12 fok volt, amit még 1972-ben jegyeztek fel Pécs Misinatetőn.

Csapadékos, de enyhe napok jönnek

A meteorológusok tájékoztattak arról is, hogy kedden az ország keleti felében nagyobb területen ered el az eső, akár zivatarok is előfordulhatnak, nyugaton viszont a felhőzet délutánra elvékonyodik, és még a nap is kisüthet.

A hét második felére vonatkozóan pedig elárulták, a térségünkben uralkodó ciklonok ellenére a következő napokban is marad az enyhe idő, a csapadékos napok ellenére jelentősebb hőmérséklet-visszaesésre nem kell számítanunk.