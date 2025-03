Menczer Tamás elárulta, miért hatékony a Harcosok klubja + videó

– Napról napra erősebbek vagyunk. A Harcosok klubjában az erőnk nem összeadódik, hanem megsokszorozódik! Vége van, Kicsi! – reagált közösségi oldalára felöltött videójában Menczer Tamás a Tisza Párt vezérének azon kijelentésére, miszerint trollhadsereget működtet a Fidesz.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a legfrissebbb felmérés szerint Magyar Péternek van is oka az aggodalomra. A Nézőpont Intézet e heti közvélemény-kutatása szerint ha most vasárnap tartanák az országgyűlési választásokat, a Fidesz a listás szavazatok 45, a Tisza Párt a 35 százalékát kapná meg. Mint írják, a Tisza tetőzött, és egy évvel a kezdetek után megindult az apadása.