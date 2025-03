Orbán Viktor bejelentette: Így nyerhetnek adómentességet az egygyermekes édesanyák is + videó

– A kormányülésen legalább egy tucatnyi ügy szerepelt, mindegyik fontos volt. Talán a legfontosabb az 30 évnél fiatalabb, egy gyermeket nevelő édesanyák SZJA-mentességéről hozott döntésünk volt – fogalmazott közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor, akit a kormányülésen kérdeztek. A miniszterelnök kifejtette: 2026. január elsejétől az egy gyermeket nevelő 30 évnél fiatalabb édesanyák sem fizetnek személyi jövedelemadót.

A kormányfő az intézkedés kapcsán megjegyezte: remélik, hogy több gyermek születik, de a legfőbb cél, hogy azok az édesanyák, akik gyermeket vállaltak és gyermeket nevelnek, ne kerüljenek rosszabb anyagi helyzetbe, mint azok, akik nem vállalnak gyermeket.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Orbán Viktor az évértékelőjén Európa legnagyobb adócsökkentési programját jelentette be. A jövőben ennek részeként életük végéig tartó adómentességet kapnak a két- és háromgyermekes édesanyák is, hasonlóan a négygyermekesekhez.

A 30 év alatti édesanyák jelenleg is kérhetnek adómentességet, de csak az átlagbér mértékéig, 2026-tól a teljes jövedelmük adómentes lesz majd.