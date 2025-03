Pride-párti erőszak! Gyújtogatás az ülésteremben + Videó

A téma az e heti EU-csúcs napirendjén is szerepel, amivel Orbán Viktor is foglalkozott múlt pénteken a Kossuth rádiónak adott szokásos interjújában. A miniszterelnök amellett érvelt, hogy Magyarország ne menjen bele abba, hogy az Európai Unió tagállamai közösen vegyenek fel hiteleket, eladósodjanak, és eladósítsák ne csak a gyerekeinket, de még az unokáinkat is. Hozzátette, részt kell venni a közös védelemben, a védelempolitikában, arra pénzt is kell fordítani, de azt semmiképpen ne közös hitelből tegyük.

Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán megosztott videóban közölte:

Nem akarjuk, hogy Brüsszel közös hitelfelvétellel eladósítson bennünket, sőt még a gyerekeinket és az unokáinkat is. Erről pedig a magyar parlamentben is dönteni fogunk.

Menczer Tamás a közzétett videófelvételen azt mondta, hogy Brüsszel az orosz veszélyre hivatkozva óriási hitelt akar felvenni és a nyakunkba varrni.

Magyarország nem kér a gigahitelből és az adósrabszolgaságból, a magyar parlamentben pedig erről dönteni is fognak

– jelezte.

