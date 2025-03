Révész Máriusz: Hazánk történetének legnagyobb, mozgásra ösztönző játéka a Millió lépés az iskoládért

Magyarország történetének legnagyobb, mozgásra ösztönző játéka a Millió lépés az iskoládért – mondta az aktív Magyarországért felelős álamtitkár pénteken Budapesten.

Révész Máriusz a Magyar Szervátültetettek Szövetsége Millió lépés az iskoládért – aktív életmód konferenciájának megnyitójában elmondta: idén ötödik alkalommal hirdeti meg a szövetség az államtitkársággal közösen a programot. Mára ez lett az ország legnagyobb, mozgásra ösztönző játéka, már 467 ezren regisztráltak rá, és 100-150 ezren minden kihívásban „gyűjtögetik a lépéseket”.

Az államtitkár kiemelte: nagyon fontos a gyermekeket megtanítani az egészséges életre, arra, hogy odafigyeljenek önmagukra, arra, mennyi mozgással élik életüket. Ennek fontos eszközeként beszélt a Millió lépés kihívásról.

Révész Máriusz megköszönte a szövetségnek, hogy kitalálta a játék alapját, és reményét fejezte ki, hogy idén is sok gyermeket és szülőt tudnak rávenni arra, figyeljenek oda a mozgásra, az egészséges életmódra. Az államtitkár előadást is tartott a konferencián, itt elmondta: Magyarországon a várható élettartam 4,5 évvel elmarad az európai uniós átlagtól, a férfiak harmada nem éli meg a 65. évet, a halálozások 9,7 százaléka pedig a mozgásszegény életmód következménye. A betegség közvetett és közvetlen költsége a GDP több mint 7 százaléka – sorolta.

Hozzátette, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kutatása szerint az egészségügyi ellátórendszer mindössze 11 százalékban befolyásolja az emberek egészségügyi állapotát, míg az életmód hatása 43 százalék. Mindenki a saját egészségéért felelős – emelte ki. Révész Máriusz elmondta azt is, már heti 2,5 óra mozgás csökkenti az infarktus, a cukorbetegség és a daganatos betegség esélyét, és 4,2 évvel növeli az egészségben eltöltött életévet. Elmondta: a gyermekek 6-7 órát töltenek képernyő előtt, ennek hatására romlik fizikai állapotuk, csökken az alvásidejük és kognitív képességeik, valamint mentális állapotuk romlik.

A gyerekek negyede túlsúlyos vagy elhízott, és a szülők egy része alkalmatlan arra, hogy egészséges életre nevelje gyerekét, mert maga is iszik, túlsúlyos, nem mozog, dohányzik, az iskolában pedig a tanárok nincsenek erre felkészítve – magyarázta.

Hozzátette: a gyermekeket úgy lehet mozgásra ösztönözni, ha élményt adnak nekik, az államtitkárság ezért számtalan programot szervez nekik, futókörök, bringaparkok, görparkok kialakítását támogatja, iskolai falmászó programot indítottak, asztalitenisz-termek építését támogatják.

A Sport43 programban 250 ezer diáknak szerveznek iskolán kívüli aktív programot, nyáron pedig vándortáborokat szerveznek, ahol 20 ezer gyermeket fogadnak. A konferencián Berente Judit, a Magyar Szervátültetettek Szövetsége elnöke felidézte: 52 éve indult a veseátültetési program Magyarországon, és idén várhatóan megtörténik a tizenkétezredik szervátültetés. Jelenleg 5500 szervátültetett él Magyarországon, azaz minden kétezredik magyar szervátültetett. Mint mondta, a rendszeres sport és testmozgás 30 százalékkal növeli meg a beültetett szerv túlélését, ezért arra ösztönzik a szervátültetetteket, találják meg, mi az a mozgásforma, amit minden nap a saját környezetükben tudnak művelni, mert ezzel életéveket nyerhetnek.

Grózli Csaba, a MSZSZ stratégiai- és orvosigazgatója előadásában arról beszélt, a Millió lépés program már nemcsak a fizikai aktivitás növelésére alkalmas játék, de bebizonyosodott, hogy alkalmas célzott egészségkampányra, fel lehet használni szűrővizsgálatra irányításhoz, vagyis igazi életmódváltoztatásra alkalmas programmá vált. Az államtitkárság és a szövetség közös sajtóközleményben jelentette be pénteken, hogy március 24-én indul az ötödik Millió lépés az iskoládért kihívás, a játékban való részvételhez az ingyenes MillióLépés applikáció letöltése szükséges. A programban 100 iskola nyerhet egy-egymillió forintot sporteszközök vásárlására.

A résztvevők nemcsak lépéseket gyűjthetnek az iskolák számára, hanem csatlakozhatnak a Lendülj formába! elnevezésű kihíváshoz is, ami a testsúly és az egészség kapcsolatára hívja fel a figyelmet. Az applikációban a résztvevők hetente rögzíthetik testsúlyukat és derékbőségüket is, a változást grafikusan nyomon követhetik a BMI-indexükkel együtt. Az így keletkező anonim, aggregált adatokból országos szinten is látható lesz, hogy nemenként és korcsoportonként hány kilót égettek el a játékosok, hány centivel lettek karcsúbbak, és hogyan változott a BMI-indexük. A Lendülj formába! program a tavaszi fordulót követően is működik, így a változás egész évben követhető lesz.

Borítókép: Révész Máriusz (Fotó: MTI/Lakatos Péter)