Feljelentették Nyíradony baloldali polgármesterét

Újabb fejezetéhez érkezett a nyíradonyi botránysorozat, amely azután tört ki, hogy a baloldal a 2024-es önkormányzati voksoláson átvette a település vezetését és a polgármester a helyi oligarchacsalád sarja, Szilágyi Zoltán Tibor lett. A történtekről ezúttal a Fidesz nyíradonyi csoportjának Facebook-oldalán számoltak be.

Nyíradony polgármestere és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Mint írják, immár 30 éve hagyomány a településen, hogy a helyi országgyűlési képviselő valamennyi háztartásba üdvözlőkártyát juttat el húsvét alkalmából. A lapok szétosztásában most egy olyan személy segített a kormánypárti Tasó László honatyának, aki az önkormányzatnál közmunkásként dolgozik. – A paranoiás polgármester vélhetően egyik besúgója üzenete alapján felkutatta és erőszakkal elkobozta tőle az országgyűlési képviselő tulajdonát képező szórólapokat! – írták a Facebook-posztban. Ezek után a polgármester lefotózta a kártyákat szabadidejében kihordó közmunkást a férfi engedélye nélkül, majd leellenőrizte a dolgozó munkahelyén a jelenléti ívet. Ám ott mindent rendben talált, hiszen a közmunkás szabadságon volt az eset idején. Mint azt a Facebook-posztban írják,

ez az elmúlt hónapok legsötétebb napja, a fenyegetések és kirúgások után már a rablás és a hivatali hatalommal való látványos visszaélés tanúi lehetünk Nyíradonyban!

A helyi Fidesz kiemelte: rendőrségi feljelentést tettek. – A rabló és a bandája tűnjön el a közéletből! – írták közleményükben.

Szilágyi Zoltán és családja ügyeiről a Magyar Nemzet korábban részletesen beszámolt. A teljesség igénye nélkül álljon itt csupán néhány részlet a történtekből. Szilágyi és csapata a választási kampány kezdete óta folyamatosan igyekszik lejáratni az előző, fideszes polgármestert és a kormánypártokat az elképzelhető legdurvább hangnemben. Az új városvezető januárban kirúgta a jegyzőt, mivel az felemelte a szavát Szilágyi egyik szabálytalan döntésével szemben.

A baloldali politikus a megválasztása után új asszisztenst vett fel – egy, a Tisza Párt holdudvarából érkező nőt – havi bruttó 900 ezer forintos fizetéssel.

Informátoraink arról is tájékoztattak, hogy noha Szilágyi Zoltán testvérei semmilyen hivatalos tisztséget nem töltenek be az önkormányzatnál, mégis rendszeresen bejárnak a hivatalba. A döntési folyamatokba igyekeznek beleszólni, a személyzetet is utasítgatják.