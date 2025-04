Furcsa pár: Ábrahám Róbertet Schiffer András védte a bíróságon, sikerrel járt

„Megnyertem a pert, amit Pottyondy és Puzsér üzlettársa/pénzembere/több mint testőre indított ellenem” – adta hírül közösségi oldalán Ábrahám Róbert. Az újságíró elmondása szerint Tasnádi András, a Jobbik egykori alelnöke kétmillió forintot követelt, amiért nácinak nevezte.

„Ma azonban a bíróság is kimondta: Tasnádi Andrást lehet nácinak nevezni” – írta, majd kiemelte: jogi képviseletét Schiffer András látta el, aki – szavai szerint – nagyszerű munkát végzett a tárgyalóteremben.

„A náci múlttal rendelkező Tasnádi így most két gurigát ugyan nem kap, de ha igazolni tudja, hogy lesz még hasonló hivatalos megjelenése, akkor felajánlom, hogy veszek neki egy normális öltönyt, mert olyan igénytelenül nem lehet tárgyalásokra járni, ahogy ő teszi”

– írta Ábrahám Róbert.

Bejegyzését megosztotta Schiffer András is, és hozzáfűzte: „a Debreceni Ítélőtáblán a vezeklés és az ideológia – nem is nagyon – változása is vélemény, a vélemény pedig szabad!”