„Beveszek egy partin egy ekit, hogy jól érezzem magam“ – Juhász Péter biztosan nem örül az új drogtörvénynek

Az egykori politikusnak voltak más marihuánás ügyei is, de Juhász szerint a többi drogos ügy, amelyet kapcsolatba hoztak vele, „önként vállalt drogpolitikai próbaperek voltak”. A felsorolt esetek között volt olyan, amikor a Kendermag Egyesület aktivistájaként bement a rendőrségre, és feladta magát drogfogyasztásért. Máskor pedig a bíróságra vitt be egy élő kendernövényt, valamint ipari kendert is termesztett otthon, hogy azt használhassák dekorációként az egyesület demonstrációján.