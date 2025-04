Húsz éve segítik a kapcsolati erőszak áldozatait

A krízisellátó rendszer életeket ment, segít az újrakezdésben, együtt megy az áldozatokkal a traumákból való gyógyulás útján ugyanúgy, mint a nehéz jogi útvesztők labirintusában – fogalmazott Rácsok Balázs, aki egyben hangsúlyozta: nagyon sok teendő van még a területen, a szemléletformálás terén is, hiszen még mindig nagyon sokan azért nem merik jelezni, hogy bajban vannak, mert nem hisznek abban, hogy van segítség.

Az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai és módszertani igazgatója szerint a legfontosabb üzenet az, hogy

van segítség a kapcsolati erőszak érintettjei számára.

Rácsok Balázs szerint még mindig sokan nem mernek segítséget kérni. Fotó: László Zsigmond

Húsz éve indult minden

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT) két évtizede kezdte meg működését, ekkor jöttek létre a kapcsolati erőszak érintettjeit segítő krízisközpontok, majd további szolgáltatások indultak az áldozatok megsegítésére. Nem túlzás azt mondani, hogy a húsz éve végzett segítő munka nélkülözhetetlen, sok esetben pedig egyenesen életmentő.

Beneda Attila: A krízisambulanciák évente 1000-1100 áldozatot segítenek. Fotó: László Zsigmond

„A kapcsolati erőszak áldozatait segítő ellátórendszer az elmúlt években több mint háromszorosára bővült és a segítségnyújtás terén egyre differenciáltabbá vált. E rendszer átfogja a kapcsolati erőszak egész folyamatát, annak minden szakaszában biztosítva az elérhető segítséget. 2024-ben az OKIT 684 eset kapcsán 2092 fő elhelyezését kezdeményezte krízisközpontban vagy titkos menedékházban” – tájékoztatott Beneda Attila. A családügyekért felelős helyettes államtitkár szólt arról is:

„A krízisambulanciák működési adataiból azt látni, hogy évente 1000-1100 áldozatot segítenek. Nem túlzó azt mondani, hogy ez évente több mint háromezer emberi sors, emberi élet megmentése, jobbá tétele” – húzta alá.

Magyarországon 2005-ben, az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat, illetve nyolc krízisközpont létrehozásával indult el egy olyan ellátórendszer kialakítása, mely speciális szolgáltatásokkal nyújt komplex segítséget a kapcsolati erőszak áldozatainak. Jelenleg nyolc titkos menedékház, húsz félutas ház és hét kríziskezelő ambulancia segíti az áldozatokat.

Az ellátórendszer működtetésében és fejlesztésében jelentős szerepet vállal az Ökumenikus Segélyszervezet is: a krízisellátó rendszeren belül három titkos menedékházat, három krízisközpontot, három félutas házat és négy kríziskezelő ambulanciát működtet.

2023 szeptemberétől mind az ellátórendszer, mind az ágazat munkáját segítve országos módszertani szervezetként is segíti azt, hogy az áldozatok minél hatékonyabb segítséget kapjanak egy állandóan fejlődő rendszerben. 2024-től az Országos Krízis és Információs Telefonszolgálat szakmai irányítását is ellátja az Ökumenikus Segélyszervezet – összegzett Gáncs Kristóf. Az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, a kapcsolati erőszak elleni küzdelemben a közösség ereje, értéke, hozzáállása, együttműködése is kulcsfontosságú.

Van segítség! A www.aszeretetnemart.hu oldalon akár anonim módon, az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat ingyen hívható 06 80 20 55 20-as telefonszámán biztonságban tudnak segítséget kérni a kapcsolati erőszak érintettjei. A szeretet nem árt elnevezésű Facebook-oldalakon további hasznos információk találhatók a témával kapcsolatban.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)