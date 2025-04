Magyar Péter egy éve még Brüsszelt hibáztatta az uniós források visszatartásáért, most a kormányt szidja

Az elmúlt héten alig telt el úgy nap, hogy a Tisza Párt politikusainak ne lett volna a hazánk érdekeivel szembemenő megnyilvánulása. Az alaphangot Kollár Kinga, a párt európai parlamenti képviselője adta meg, aki helyeslően beszélt arról, hogy Brüsszel visszatartja a Magyarországnak járó forrásokat, ami miatt számos kórházi és vasúti felújítási projekt is csúszik vagy elmaradt.

Magyar nem határolódott el

Noha a képviselő pozitívumnak nevezte, hogy a támogatás megakasztásával csökken a magyarok életminősége, mert ez szerinte erősíti az ellenzéket, Magyar Péter nem határolódott el Kollár hazaárulásként is értelmezhető, botrányos kijelentéseitől. A Tisza-vezér ehelyett a kormányt és az „orbáni korrupciót” hibáztatta azért, hogy nem érkeznek az uniós pénzek.

A Tisza Párt jelenleg a DK-t és a Momentumot is túllicitálva sürgeti a Magyarországnak járó uniós források visszatartását, aminek különös fénytörést ad Magyar Péter egy tavaly tavaszi interjúja. Politikusi előlépésekor, 2024 márciusában a 444.hu-nak adott interjút, amiben arról is kérdezték, mit gondol arról, hogy az EU jogállamisági problémákra hivatkozva tartja vissza a források jelentős részét. Magyar akkor elfogadhatatlannak nevezte ezt az eljárást. – Úgy gondolom, hogy ez egy politikai bunkósbot, nem ez a módja ennek. Összekötni eleve a jogosan járó fejlesztési forrásokat a … Mi, Magyarország – már ne haragudjanak – befizetünk nem kevés pénzt az unió közös kasszájába” – fogalmazott Magyar Péter, azt is hozzátéve, hogy emiatt szerinte hazánknak nem kellene befizetnie ezeket a pénzeket.

A Videón 45:15-től látható:

A szuverenitásért is aggódott

A Tisza Párt elnöke akkoriban a hazánk szuverenitását érintő kérdésekre is érzékenynek mutatkozott: „Az unióval rengeteg probléma van, én a magyar szuverenitást nagyon fontos dolognak tartom és azt is, hogy egy klubnak vannak játékszabályai. (…) Iszonyatos kettős mérce van Brüsszelben Magyarország, Lengyelország és általában véve a Kelet-európai országok kapcsán. (…) Akkor lenne hiteles az, amit az unió csinál a magyar fejlesztési pénzekkel, ha ugyanezzel a szemüveggel és ugyanezzel a szigorúsággal vizsgálnák a többi uniós államban a jogállamiságot és a média helyzetét. Ne gondolja senki, hogy Nyugat-Európában sokkal szabadabb vagy sokoldalúbb. (…) Úgy gondolom, hogy a magyar online nyilvánosság sokkal szabadabb és színesebb mint például Belgiumban vagy Franciaországban” – fejtette ki.

Magyar Péter emellett úgy vélte, hogy a nyugat-európai tagállamok vezetői „tulajdonképpen úgy tekintenek ránk mint a hűbérbirtokukra, ahova bejöttek a nagy nyugat-európai vállalatok és itt tudnak garázdálkodni, privatizálni, kifosztani, gyárakat bezárni, piacot venni. Az már nem annyira fain a számukra, ha mi is kimegyünk, kifektetjük a tőkét és mondjuk Franciaországban vagy Spanyolországban szeretnénk beruházni”.

Kódolt fordulat

Magyar és pártja mára 180 fokos fordulatot tett, ez azonban kódolva volt. A Tisza Párt ugyanis az Európai Néppárthoz csatlakozott az Európai Parlamentben, a néppárti frakciót pedig a magyargyűlölő nézeteiről ismert Manfred Weber vezeti, aki élére állt Brüsszel hazánk ellen irányuló intézkedéseinek. A német politikus néhány hónapja gyakorlatilag hadat üzent a Fidesznek és Orbán Viktornak, akiket konkrétan Európa ellenséginek nevezett.

Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke és Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője (Fotó: AFP)

Arról, hogy a Tisza mennyire kritikátlanul simul bele a weberi vonalba, érdemes felidézni Tarr Zoltánnak, a párt brüsszeli delegációvezetőjének szavait. A képviselő tavaly októberben a Republikon Intézetnek adott interjúban beszélt arról, hogy nincs önálló véleményük, „ezért sok szempontból valóban a néppárti álláspontra támaszkodunk, ami egyfajta kötelezettség is, és ez megint abból fakad, hogy ha valaminek a tagjai vagyunk, akkor ne kérdőjelezzük meg folyamatosan azt, hogy a tagságunkból fakadó és vállalt kötelezettségeket, álláspontokat hogyan és milyen módon képviseljük”. Nem kevésbé beszédes, hogy Tarr egy másik interjúban óvodai beszoktatáshoz hasonlította a néppárti közegbe történő beilleszkedésüket.

Soros-ügynökök a Tiszában

Mindemellett amikor nyilvánossá vált, hogy a Tisza Párt kiket indít az európai parlamenti képviselő választáson, ugyancsak sejteni lehetett, hogy a mandátum leendő birtokosai hazánk és a magyar emberek érdekei ellen fognak kardoskodni Brüsszelben. A végül megválasztott jelöltek között többen – mint a magyarságát szégyenlő Kollár Kinga is – évek óta külföldön élnek, és feltételezhető, hogy csupán felületesen kötődnek hazánkhoz és a magyar viszonyokhoz. Gerzsenyi Gabriella például a rezsicsökkentést ellenzi, miközben a migrációt önmagában jó, kívánatos dolognak tartja.

Képviselői tevékenysége, elsősorban Kollár Kinga vallomással felérő felszólalása teszi igazán érthetővé azt, hogy egy kiszivárgott felvételen Magyar Péter miért nevezte Soros-ügynököknek pártja uniós képviselőit.

Borítókép: A Tisza Párt EP képviselői (Fotó: Facebook)