Rapid délelőtti friss – Bohócforradalom több ezer ember kárára + videó

Tegnap esti témával kezdtek kollégáink, ugyanis vadul hídfoglalásba kezdtek ismét Hadházy Ákos felhívására. A Momentum is beszállt a buliba, de előrántották a gyalázkodó beszédeiről elhíresült Pankota Lilit is. A demonstrálók nem voltak sokan, de füstgyertyázók megosztották erőiket és több hidat is elfoglaltak – fogalmaztak munkatársaink, akik továbbra sem értették, hogy ennek a bohóckodásnak mi az értelme. Sitke szerint azt láthattuk a felvételeken, hogy mindenki vidám, bulizik, szabadon mondhat véleményt, miközben a gyülekezési jogért tüntettek a résztvevők. A nagy bulit Szabó Bálint sem hagyta ki, ismét úszott egy kicsit a Dunában, de átúszni most sem tudta, viszont nem kellett kimenteni. Újságíróink szerint csak hozták a formájukat a tüntikézők, miközben több ezer ember, családok, gyerekek ültek órákat a dugóban, akik áldozatai lettek a demonstrációnak, pedig csak haza akartak jutni otthonaikba.

Közben ma hazánkba érkezik Benjamin Netanjahu, Izrael miniszterelnöke. Sitkei emlékeztetett arra, hogy ez egy nagyon komoly diplomáciai esemény, közben a nemzetközi sajtó azt találgatja, vajon hazánkban letartóztatják-e, amire Magyarország egy egyszerű nemmel válaszolt. További részletek adásunkban.