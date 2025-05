Még a kuponokat is érinti a Rossmann szigorítása

Olyan korlátozást vezet be a Rossmann az árrésstop miatt, ami még a kuponokat is érinti – hívta fel a figyelmet a Világgazdaság az ATV alapján. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a kormány a héten jelentette be, hogy 30 háztartási termékkategóriára is kiterjeszti az árréscsökkentést.

A Rossmann mennyiségi korlátozást vezet be az árrésstopos termékekre (Fotó: MTVA/Faludi Imre)

Az intézkedés többek között érinti például a mosószereket, tusfürdőket, toalettpapírokat és fogkrémeket, a kormány maximális 15 százalékban határozta meg ezeknek az árrését. A harminc termékkategória több ezer terméket jelent, az intézkedés május 19-től augusztus 31-ig tart, szükség esetén meghosszabbíthatják.

Az ATV szerint a Rossmann már lépett is az intézkedés miatt, mennyiségi korlátozást vezet be az árrésstopos termékekre: a vásárlók legfeljebb öt darabot vehetnek ezekből az árukból, és ezekre a kedvezményre jogosító kuponokat sem lehet majd érvényesíteni.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint hamarosan további üzletláncok dönthetnek ugyanígy, hogy elkerüljék az áruhiányt. „Azok a boltok, üzletek, amelyekre nem vonatkozik az árkorlátozás, kihasználhatják azt a lehetőséget, hogy felvásárolják ezeket a termékeket, és drágábban árulják saját üzletükben”− közölte Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára.