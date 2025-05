Hankó Balázs elárulta, mennyit költ a kormány a családokra

A magyar kormány igent mond a magyar családokra, és nemet Ukrajna gyorsított uniós csatlakozására, hogy a jövőben is legyen forrás a családok támogatására – mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Pest vármegyei Mogyoródon. A tárcavezető a 226 millió forint kormányzati támogatással felépült Napraforgó Bölcsődében elmondta, az elmúlt 15 évben megduplázták a bölcsődei férőhelyek számát, ma 70 ezer hely van országszerte.

Hankó Balázs bölcsődét adott át Mogyoródon (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

2010-hez képest négy és félszer több, mintegy háromezer bölcsőde működik három és félszer több településen, így már 1230 helységben van három év alatti gyerekeket ellátó intézmény.

A miniszter kitért arra is, hogy újra elérhető a bölcsődei térítésidíj-támogatás is, amelyet ősz óta 11 ezer család vett igénybe. A támogatásra az Európai Unió 5,5 milliárd forintos forrásán túl a magyar költségvetésből további 6,6 milliárd forintot fordítanak. A térítési támogatás havi ötvenezer forint, egyszülős családoknál pedig havi 65 ezer forint is lehet. Az EU a háborút és a migrációt támogatja, a magyar kormány viszont a magyar családokat, ezért fordítanak jövőre 4800 milliárd forintot családtámogatásokra, amely a GDP öt százaléka.

Támogatják továbbá a családok szabad döntését, így az anyák otthon maradhatnak gyerekük hároméves koráig vagy vissza is mehetnek dolgozni

– emelte ki Hankó Balázs. Hozzáfűzte, hogy a 2010-es 66 százalékról mostanra 80 százalékra nőtt azon anyák aránya, akik három év alatti gyereket nevelve dolgoznak.

Trabalka Szilvia, Mogyoród polgármestere elmondta, az elmúlt öt-hat évben évente több mint száz gyerek született a településen, így nagy szükség van a bölcsődei szolgáltatásra.