Menczer Tamás: Weber úgy vezeti a Tisza Párt-osokat, mint az óvodásokat

Magyar Péter nem vezet, hanem végrehajt – erről beszélt legújabb videójában Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A politikus szerint a valóságot nem Magyar, hanem főnöke, Manfred Weber mondta ki: „Én vezetem a Néppártot. A Tisza Párt a Néppárt tagja. Csak az lehet tag, aki Ukrajna mellett áll.” Ez alapján Menczer szerint világos, hogy a Tisza Párt irányvonalát Brüsszel határozza meg.

A Néppárt vezető politikusai – Manfred Weber és Ursula von der Leyen – világossá tették álláspontjukat: feltételek nélkül támogatják Ukrajnát, és készek az Egyesült Államok kiesése esetén is pótolni a katonai és pénzügyi támogatást. Von der Leyen szavai szerint „még több pénzt, még több fegyvert Ukrajnának”, sőt: Ukrajna gyorsított EU-tagsága is napirenden van.

„Óvodai szintű politikai beszoktatás”

Menczer emlékeztetett: a Tisza Párt részéről Tarr Zoltán – aki korábban a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodaigazgatója volt – nyíltan elismerte, hogy a programjukat nem ők írják, és hozzátette:

Nem fogunk elétek tárni kormányprogramot, mert nem mi csináljuk.

„A Néppárt álláspontját elfogadtuk, elfogadjuk, magunkévá tesszük” – idézte tovább Menczer a Tisza Párt egyik vezetőjét, aki arról is beszélt, hogy „úgy szoktat minket a Néppárt a politikába, mint az óvodásokat szokás.” Sőt, szerinte a „beszoktatás” egész jól ment, kevesebb volt a sírás és a veszekedés, mint egy óvodában.

Menczer szerint ezek a mondatok mindent elárulnak arról, mennyire önálló politikai tényező Magyar Péter és pártja. „Ők pontosan azt csinálják, amit a Néppárt tagjaként Manfred Weber, Ursula von der Leyen, sőt most már Volodimir Zelenszkij is mond. És nincs is más választásuk” – fogalmazott.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint aki végigolvassa a fenti idézeteket, az pontosan látja: a Tisza Párt nem új erő, hanem Brüsszel bábja, politikusai pedig „olyanok, mint az ovisok”. Őket nem Magyar Péter vezeti – zárta a videót Menczer –, hanem Manfred Weber.