Csövesek lepik el az egyik legnagyobb fővárosi közteret

Kiránduló, pihenő családok helyett nehéz sorsú hajléktalan emberekkel vannak tele a padok a budapesti II. János Pál pápa tér padjai, sokan közülük ott is alszanak – írja a Metropol. A füvön szanaszét matracok, pokrócok, a bokrok mögött emberi ürülék. A park egyetlen fizetős nyilvános vécéje gyakran zárva van vagy nem működik, éjszaka pedig nem használható.

Kárpátaljai magyarok is vannak a téren, akik a háború elől menekültek (Fotó: Ripost/Kovács Dávid)

Nem megyünk be többet a szállóra, összevissza csipkedtek a poloskák

– mutatta meg elfertőződött csípéseit az egyik férfi. Társa hozzátette: „Inkább a pad, mint a poloska.”

A két férfi elmondta, hogy Kárpátaljáról érkeztek, és a háború elől menekülve találtak menedéket Magyarországon. Napjaik javarészt kártyázással, beszélgetéssel telnek, éjszaka pedig pokrócokkal foglalják le a padokat, hogy legyen hol aludniuk. A helyi lakosok viszont egyre türelmetlenebbek a tarthatatlan viszonyok miatt.

– Nem ültetem le a gyerekem ide, és a kutyát se engedem a fűre, ahol ők alszanak – panaszolta egy fiatal édesanya. Egy idős lakó szerint drogosok és dílerek is rendszeresen megfordulnak a téren, emiatt napközben is fél átmenni rajta.

Nem a pénz hiányzik, hanem az odafigyelés

– Ez a tér kicsiben megmutatja, mennyire gazdátlan a főváros – mutatott rá Kőrösi Koppány városfejlesztési szakember, a Budapest Műhely alapítója. Szerinte nem a pénz hiányzik, hanem az odafigyelés.

A teret 2014-ben újították fel, de 2019 óta el van hanyagolva.

– A vécé sorsa például évekig vita tárgya volt, most meg nem működik. A közterületre nem jut gondoskodás, nincsenek karbantartók, felelősök, akik figyelnének rá – közölte Kőrösi Koppány.

Nem az a baj, hogy nincs rá pénz, hanem hogy nincs rá figyelem. A városvezetés nem tartja karban ezeket a területeket, nincs felelős, aki ténylegesen gazdája lenne a parknak. A tér állapota rohamosan romlik, és ez már városszintű tendencia.

Nemcsak közlekedési csomópont, hanem egy nagyobb tér a II. János Pál pápa tér, tele lehetőségekkel. Két jellegzetes épülete is van itt: az egyik az Erkel Színház, a másik az MSZMP–MSZP egykori székháza, amit már a Magyar Dolgozók Pártja is használt, sokan ezekről ismerik. A szakember szerint a térhez kapcsolódó egyéb városfejlesztési hibák is hozzájárulnak a jelenlegi állapothoz:

az Erkel Színház parkolója megszűnt, alternatíva nélkül. A lakók nem tudnak megállni a környéken.

És az elhanyagolt környezet csak vonzza a szemetet, a vandalizmust, a leépülést.