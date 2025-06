Hont András durván kibukott Magyar Péter miatt, aki egy hungaristától idézett

Minden ellenkező híreszteléssel szemben, nem követem szorosan a Messiáselnök Úr összes megnyilvánulását, így csak egy nappal később jutott el hozzám, hogy az aktuális fészbukgiccsben sikerült a holokauszt-relativizáló hungarista Padányi Viktort idéznie. Ejha – írta Hont András publicista a közösségi oldalán egy bejegyzésében, amelyet Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő is lájkolt. A publicista úgy folytatta, hogy

ez semmit nem árul el a Tisza-vezér céljairól, amelyek változatlanul úgy foglalhatóak össze, hogy én, Én, ÉN, és még csak műveltségének természetéről sem mond sokat, mivel utolsó olvasmányélménye egy általános iskolai szöveggyűjtemény. A Padányi-szöveget vélhetően elé rakták, ahogy a bedobott Esterházy-idézetet is parádésan félreértette

– mutatott rá a publicista.

Hont András (Fotó: Facebook)

Hont András szerint ennél érdekesebb, hogy még mit lehet lenyomni a művelt, toleráns, felvilágosult, antináci közönség torkán.

Tavaly már sikerült elfogadtatni velük a Wass Albert-részleteket, idén a Bocskait, majd elnökségi tagnak választotta a MÚOSZ a Nyirő-temetés ceremóniamesterét, most meg vélhetően elkezdik magyarázni, kontextusba helyezni és bagatellizálni Padányi beemelését a politikai szónoklatokba.

– Javaslom Marschalkó Lajos és Erdélyi József műveinek tanulmányozását, különös tekintettel a harmincas évek végi-negyvenes évek eleje-közepi munkásságukat, esetleg Kiss Ferenc (szigorú szakmai alapú) méltatását a magyar színjátszás megújításáért (nyilas színészkamara), esetleg Jaross Andor logisztikai bravúrjainak elismerését. Végtére is Erdélyinek és Kissnek már az elvben baloldali Rákosi-Kádár-rendszer is megbocsátott, tán még Jaross szakértelmét is igénybe veszik, ha nem történik meg közben az a baleset, hogy fölakasztják – fogalmazott Hont András.

A publicista kijelentette: attól, hogy valakinek borzalmas nézetei vannak, még lehet kiváló alkotó, amelyre jó példa Szabó Lőrinc, Nyirő József – akinek Hont András több könyvét szereti –, vagy Páger Antal, aki jó színész volt, de amúgy sz*rházi – fogalmazott. Hozzátette,