Megdöbbentő: ennyi ittas sofőrt fogtak el a rendőrök

Tíz ittas és két bódult sofőrt szűrtek ki a forgalomból a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai, mielőtt még balesetet okozhattak volna – közölte a rendőrség a közösségi oldalán. Az egyenruhások azonban nem tudtak minden ittas sofőrt kiszűrni, és megakadályozniuk az ebből fakadó szerencsétlenségeket, május 26. és június 1. között ugyanis öt baleset történt, ahol

négy esetben ittas, egy esetben pedig bódult volt a sofőr.

Az egyenruhások figyelmeztetnek, az ittas vagy bódult járművezetés bírósági eljárást is vonhat maga után, és arra is emlékeztettek, az ittas vagy bódult állapotban történő vezetéssel nemcsak saját, hanem mások életét is kockára teszik.