Külföldi pénzből tolja Kijev és Brüsszel szekerét a Válasz Online

Liberális narratívákat tol a Válasz Online, miközben Brüsszel és Kijev érdekeit szolgálja, ukrán propagandát terjeszt Soros-pénzelte szervezetekkel együttműködve – a magyar közvélemény befolyásolására – derül ki a Mandiner legfrissebb elemzéséből. A portál többrészes sorozatának ötödik részében arról ír, hogy

a Válasz Online, miközben magát „konzervatív és független” médiumként határozza meg, gyakran a liberális fősodor véleményével mutat összhangot, a publikált cikkek egy része pedig a Biden adminisztráció külpolitikai álláspontjának megerősítését szolgálta stratégiai kérdésekben, például az ukrán konfliktus kapcsán.

A Mandiner azt írta, a Válasz Online szerkesztőségéhez akkor kérdéseket is intézett az alapítvány többek között arra vonatkozóan, hogy nem veszélyezteti-e a lap függetlenségét, ha egy másik állam kormányzatától származó, közéleti tartalmú anyagot közöl. Válaszukban a szerkesztőség csupán egy linket küldött, amely egy korábbi cikkükre mutatott. Ebben azt állították, hogy a sajtóetikai szabályokat betartva minden PR-cikk esetében jelzik, ha külső támogatásból készült tartalomról van szó. Hangsúlyozták továbbá, hogy nem fogadnak be politikai hirdetéseket, sem kampányidőszakban, sem máskor, és nem pályáznak sem amerikai, sem uniós forrásokra. Ennek azonban ellentmond az, amit a Szuverenitásvédelmi Hivatal ír a portállal kapcsolatban. Eszerint az ukrán fél – az Európai Bizottság által támogatott médiahálózatok közreműködésével – lépésről lépésre építette ki hozzáférését az uniós tagállamok sajtópiacaihoz, így a magyar médiához is. Az elemzés kiemeli, hogy

a Zelenszkij-interjú létrejötte mögött több nemzetközi szereplő is azonosítható, köztük olyan szervezetek, amelyek közvetlenül az Európai Bizottság finanszírozásából működnek.

– Ilyen szervezet például a németországi székhelyű n-ost, amely 2023 óta mintegy 1,3 millió euró uniós támogatásban részesült, és kifejezetten azzal a céllal működik, hogy fenntartsa az európai közvélemény érdeklődését az orosz–ukrán háború iránt, és elősegítse az Ukrajnát támogató narratívák megjelenését az európai médiatérben.

Vörös Szabolcs – mások mellett Rácz András „szakértő” közreműködésével – számos olyan cikket publikált, amelyek az n-ost szakmai vagy pénzügyi támogatásával készültek. Az elmúlt egy évben legalább kilenc, Ukrajnával foglalkozó írás jelent meg a Válasz Online-on Vörös Szabolcs tollából, amelyekben az n-ost valamilyen formában szerepet vállalt, legyen szó közvetlen finanszírozásról vagy tartalmi együttműködésről. Ez a kapcsolat jól mutatja, hogy

az újságíró egy olyan, az Európai Bizottság által támogatott médiahálózat részévé vált, amely az ukrán háborús erőfeszítéseket és Brüsszel Ukrajna-politikáját hivatott előmozdítani.

