Orbán Viktor: Brüsszel becsapja Ukrajnát + videó

– Mi, magyarok komolyan és őszintén beszélünk, a brüsszeliek hitegetik, becsapják az ukránokat és olyasmit ígérnek nekik, ami nem lehetséges – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A kormányfő a közmédia brüsszeli stúdiójában adott interjúban kifejtette: tudja, Ukrajnának egy borzalmas hír, hogy nem veszik fel őket sem a NATO-ba, sem az Európai Unióba, de nem lehet hitegetni egy országot, amelyik harcol minden nap és vért ad a saját jövőjéért.

Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Orbán Viktor a közhangulat változásáról azt mondta, hogy NATO-csúcs egyszerűbb történet volt, mivel megjöttek az amerikaiak, és azt mondták,

eddig volt ez a kellemes összejövetel, ahol mindenfajta szamárságokat lehetett mondani, most beszéljünk komolyan. Komolyan gondoljátok, hogy Ukrajnát a NATO-ba? Ezt felejtsétek el.

– A mi álláspontunk a NATO-ban többségbe került, ez lett a NATO-álláspont – rögzítette a kormányfő.

Mint jelezte, az Európai Unió nehezebb, Brüsszelnek csak egy koordináló központnak kellene lennie, de egyre inkább úgy viselkedik, mint Moszkva, ahonnan utasításokat küldözgettek Budapestre. Megjegyezte, hogy

Ursula von der Leyen a brezsnyevesedés jeleit mutatja, úgy viselkedik, mint egy szovjet párttitkár.

Kiemelte, nem kell megijedni, hogy most még egyedül vagyunk, mert pontosan ez volt a migrációnál is. – Eltelt néhány év és mindenki azt mondja, amit mi, és ez így lesz az ukránügyben is – közölte.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)