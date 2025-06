Szentkirályi Alexandra: Kétszeresükre nőttek a fővárosi adóbevételek, de eltűntek

– Karácsony Gergely a törvénytelen költségvetéssel csőd szélére sodorta a fővárosi önkormányzatot. A főpolgármester szerint nem ő a hibás, hanem a kormány, aki beszedi a szolidaritási adót. Hogy látja ezt?

– A főpolgármester olyan, mint egy villanyszerelő, aki hat évig húzogatja ki a kábeleket a falból, majd gyertyafénynél sajtótájékoztatót tart arról, hogy a kormány lekapcsolta az áramot. A Karácsony–Tisza–Vitézy-koalíció szándékosan egy ötvenmilliárdos lyukkal tervezte az idei költségvetést – törvénytelenül –, majd felelőtlenül elszórtak ugyanennyit a rákosrendezői szeméttelepre. Ez példátlan, történelmi bűn. Most Magyar Péterék megmutatták, mit is lehet várni a baloldal és a Tisza közös vezetésétől: csődöt. Karácsony Gergely és a Tisza Párt éppen azt teszik, amihez a legjobban értenek, hazudnak és másra mutogatnak. A főpolgármester a budapestiekkel akarja elvitetni a balhét, ahelyett, hogy megoldást keresne az általa és a Tisza–Vitézy-szivárványkoalíció által előidézett csődhelyzetre.

A kormány már egyértelműen jelezte, hogy kiáll a budapestiek mellett, nem engedi, hogy alapszolgáltatások álljanak le a fővárosiak kárára Karácsonyék hibájából.

A főpolgármester azonban a helyzet megoldása helyett politikai cirkuszt csinál. Felhasználja a szakszervezeteket, a budapesti cégek munkavállalóit, sztrájkot szervez, a tömegközlekedés leállításával és az emberek munkába járásának megakadályozásával hergeli az budapestieket.

– Valós félelem az, hogy pél­dául feleannyi autóbusz járhat Budapest utcáin?

– Ez csak Karácsony Gergelyen és a Tisza–Vitézy-koalíción múlik. Az alapszolgáltatások, így a közösségi közlekedés biztosítása a főpolgármester feladata. Ha a városban leáll a közlekedés, az a főpolgármester és a mögötte álló többség politikai döntése lesz. Ennek első lépése, hogy most pénteken leállítják a város közlekedését.

– Többen úgy tartják, hogy a csőd előre kitervelt dolog volt, a jövő évi választásra készülve akarnak tüntetéseket kreálni. Erről fog szólni a következő tíz hónap?

– A főpolgármesternek uszítás és a kormányra mutogatás helyett először szembe kellene nézni a valósággal. Karácsonyék egyszerűen bedobták a gyeplőt a lovak közé. Rákosrendező megvásárlásával és a csődköltségvetés megszavazásával előre tudták, hogy a város az év közepére fizetésképtelenné válik, azt pedig előre eltervezték, hogy ebben az esetben az emberek mindennapjainak ellehetetlenítésével fogják hergelni a budapestieket.

Ami most történik, két célt szolgál: Karácsony pénzszórásának elkenését, valamint Magyar Péter és Tisza Párt kampánycéljait. Ami rossz a budapestieknek, az jó a Tisza Pártnak,

mert ezzel is a kormány ellen lehet hergelni az embereket.

– Karácsony arról beszélt, hogy nem fizetik ki a munkavállalók járulékait sem, mert akkora a baj. Hol van a budapestiek pénze?

– Karácsony Gergely sem áll a törvények felett, neki is be kell tartania azokat. A Karácsony–Tisza–Vitézy-szivárványkoalíció egyszerűen rosszul gazdálkodott. Minden évben csődöt kiáltott a főpolgármester, miközben eltűnt a főváros kasszájából az a 214 milliárdos megtakarítás, amivel 2019-ben átadtuk a várost. A kétszeresükre nőtt adóbevételek egyszerűen eltűnnek. Évi százmilliárd forint forint pluszban van a főváros, és ebből nem látszik semmi. És hogy hol van a budapestiek pénze? Csak hogy néhány tételt említsek: a rákosrendezői szeméttelepen, Gyurcsány-embereknél milliárdos tételekben. A fővárosi cégekben, ahol milliárdok tűntek el, például a BKV-ból. Karácsony házi propagandaszervezetébe is milliárdokat folyattak tanácsadóknak, bizottságoknak, haveroknak.

A budapestieknek járó fejlesztési milliárdok pedig Brüsszelben parkolnak, a Tisza Párt legnagyobb örömére.

Eközben Karácsony nem csinált semmit, semmilyen számottevő saját fejlesztése nem volt az elmúlt hat évben.

– Rengeteg fejlesztést valósít meg viszont a kormány Budapesten. Például a Diákváros is megépül, pedig a projektet Karácsony–Baranyi–Jámbor-trió korábban megfúrta. Tényleg bünteti a kormány Budapestet?

– Az már szinte evidencia, hogy a kormány bármilyen fejlesztésbe kezd a fővárosban, azt Karácsonyék óriási politikai hiszti közepette próbálják megakadályozni. Ennek ellenére a kormány számtalan beruházást, fejlesztést hajtott végre. A Fidesz-kormányoknál többet még soha egyetlen politikai közösség sem tett a fővárosért. A kormány a fővárosi önkormányzatot, 2011–2014. évek közötti adósságkonszolidáció részeként 217,7 milliárd forint adósságtehertől szabadította meg.

Ezt az óriá­si adósságot a baloldali városvezetés halmozta fel, de a Fidesz-kormány segített, hogy kimentse Budapestet a végeláthatatlan adósságspirálból.

Közben a város új aranykorát, legsikeresebb kilenc évét hoztuk össze, megszámlálhatatlan beruházással, fejlesztéssel. Többek között a budai fonódó villamos fejlesztés, a négyes metró átadása, a Millenáris, a Széll Kálmán tér megújítása, a Nyugati tér, a II. János Pál pápa tér korszerűsítése fűződik ehhez az időszakhoz, de estig sorolhatnám az eredményeket. Végig stabilan gazdálkodtunk, 2010-ben Demszky Gábortól 217 milliárd mínusszal vettük át Budapestet, majd 214 milliárd plusszal adtuk át Karácsonyéknak. Ennek ellenére most bő öt évvel később csődben van az otthonunk. Ez a csőd pedig a Karácsony–Tisza–Vitézy-koalíció együttes csődje.