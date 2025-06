Ezekkel a növényekkel távol tarthatja a szúnyogokat

A meleg idővel egy időben megérkeznek a szúnyogok is, jelenlétük pedig nem csupán bosszantó, de veszélyes is lehet, az általuk terjesztett betegségek ugyanis egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. Ültessük ezeket a növényeket az ajtók, ablakok vagy kerti ülőhelyek közelébe, hogy a vérszívókat távol tartsuk magunktól!

Citromfű: nemcsak stresszűző teának és a pihentető fürdőzéshez kiváló, de illata garantáltan távol tartja a vérszívókat is.

Citronella: mondhatni, hogy a legismertebb természetes szúnyogriasztó növény, számos szúnyogriasztó termékben használják mint természetes összetevőt. A növény gondozása nem igényel túl sok szakértelmet, cserépben is jól érzi magát egy teraszon, de az udvaron elültetve éppen olyan jól fejlődik, akár két méter magasra is megnőhet.

Levendula: szintén dobogós virág, népszerűségét az illata mellett annak is köszönheti, hogy messzire elkerülik a nem kívánt rovarok. Másik előnye, hogy kedveli a napot, viszont a vízigénye csekély, így ideális a legmelegebb teraszokra, kertekbe is.

Ideális választás lehet a szúnyogok ellen a levendula Fotó: Pexels

Macskamenta: amíg a macskák rajonganak érte, addig a szúnyogokat távol tartja. Nepetalakton-tartalma miatt az egyik leghatásosabb módszer a nyugodt estékhez. A napos vagy félárnyékos helyet kedveli, és bírja a száraz, viszontagságos körülményeket is.

Rozmaring: hatásos rovarűző a teraszokra, aromás, borsos illata távol tartja a szúnyogokat, és karakteres íze jó választás lehet a húsok fűszerezéséhez is.

Bazsalikom: az ételeink ízesítése mellett ideális választás a szúnyogok elleni harchoz is, a városi kertészek szerint a teraszon tartott citrombazsalikom vagy a fahéj illatú bazsalikom még hatásosabbak a csípések megelőzésében.

A fűszernövények illata távol tartja a vérszívókat Fotó: Pexels