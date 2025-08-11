politikusMagyar Nemzet OnlineÍgy írnak Ökmédia

Baloldali nihil

Dezse Balázs
2025. 08. 11. 16:55
Dezse Balázs Pesti Srácok

„Amúgy én szentül hiszem, hogy a magyar fiatalok többsége normális, tehetséges, sőt, még a szemük is csillog, mégis brutális erővel bombázza őket a kommunista nihil, ezért inkább influenszerek akarnak lenni, vagy még az sem. És néhányan a fiatalok közül sajnos sokan bedőlnek, és belőlük lesznek azok, akiknek minden rosszul esik, akik létezni is félnek, a sorsukat kezükbe venni nem képesek, és mindig valakitől segítséget várnak. Mert az a helyzet, hogy a baloldal csak ezt tudja. Pedig soha nem lenne nagyobb szükség arra, hogy ezek a fiatalok értéket teremtsenek. És amúgy ezek a fiatalok rendkívül tehetségesek, bármire képesek lennének, ha nem a tehetségtelen és tehetetlen ellenzékre hallgatnának.” 

