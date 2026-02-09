lányrendőreltűnt

Tizenhét éves lány tűnt el egy kis borsodi községből, ha teheti, segítsen + fotó

Szombat óta nem ment haza.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 02. 09. 14:52
rendőrautó Hajdúszoboszlón a helyszínen a rendőrök és a mentők is megjelentek, azonban a 60 éves férfit nem sikerült újraéleszteni
illusztráció Fotó: Tóth Imre Forrás: Haon
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság egy 17 éves, tiszapalkonyai lányt keres, akiről szombat óta semmit nem tudni – írja a rendőrségi portál.

Részletezik, Lakatos Ametiszt Renáta február 7-én a tiszapalkonyai tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott, majd onnan nem tért vissza. A rendőröknek egyelőre nem sikerült kideríteni, hogy hol lehet a lány. 

Fotó: Police

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság arra kér, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható lánnyal kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság tevékenységirányítási központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Bejelentést  is tehet a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

