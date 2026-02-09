rendőrségvárpalotánholttesteltűnt

Eltűnt egy 19 éves fiatalember Várpalotán, az erdőben találták meg a holttestét

Tragikus eset.

Magyar Nemzet
Forrás: Veol2026. 02. 09. 13:55
Illusztráció Fotó: Jeremy Clein Forrás: Shutterstock
Egy 19 éves fiú megkeresésére indult el szombat este a Várpalota Városi Polgárőrség, a rendőrség és további társszervezetek, azonban a fiatalembernek már csak a holttestét találták meg – írja a Veol. 

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a portál megkeresésére elmondta, hogy február 7-én fél hétkor érkezett a bejelentés hozzájuk az eltűnésről A rendőrség, a polgárőrök, a kutyás kutatóegységek és a honvédség egész éjjel nagy erőkkel kereste a fiatalt, még hőkamerás drónt is bevetettek. Végül hajnali négy órakor egy erdőben találtak rá az eltűnt holttestére.

A rendőrség általános közigazgatási rendtartás keretein belül vizsgálja tovább az ügyet – fűzték hozzá. A portál információi szerint az eltűnt fiatalember saját kezével vetett véget az életének. Az eset részleteit a Veol cikkében olvashatja. 

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 06 80 820 111 telefonszámot!

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

