Eltűnt egy 19 éves fiatalember Várpalotán, az erdőben találták meg a holttestét

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a portál megkeresésére elmondta, hogy február 7-én fél hétkor érkezett a bejelentés hozzájuk az eltűnésről A rendőrség, a polgárőrök, a kutyás kutatóegységek és a honvédség egész éjjel nagy erőkkel kereste a fiatalt, még hőkamerás drónt is bevetettek. Végül hajnali négy órakor egy erdőben találtak rá az eltűnt holttestére.