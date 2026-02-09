Egy 19 éves fiú megkeresésére indult el szombat este a Várpalota Városi Polgárőrség, a rendőrség és további társszervezetek, azonban a fiatalembernek már csak a holttestét találták meg – írja a Veol.
Eltűnt egy 19 éves fiatalember Várpalotán, az erdőben találták meg a holttestét
Tragikus eset.
A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a portál megkeresésére elmondta, hogy február 7-én fél hétkor érkezett a bejelentés hozzájuk az eltűnésről A rendőrség, a polgárőrök, a kutyás kutatóegységek és a honvédség egész éjjel nagy erőkkel kereste a fiatalt, még hőkamerás drónt is bevetettek. Végül hajnali négy órakor egy erdőben találtak rá az eltűnt holttestére.
További Belföld híreink
A rendőrség általános közigazgatási rendtartás keretein belül vizsgálja tovább az ügyet – fűzték hozzá. A portál információi szerint az eltűnt fiatalember saját kezével vetett véget az életének. Az eset részleteit a Veol cikkében olvashatja.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 06 80 820 111 telefonszámot!
