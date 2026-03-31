A tiszás szakértő megerősítette: Kapitányék a Mol átalakításán gondolkodnak

Holoda Attila arról beszélt, hogy a Tisza Pártban napirenden van az olajvállalat átszervezése. Egy korábban kiszivárgott tiszás dokumentum további jelentős energiapolitikai változtatásokat is felvet.

2026. 03. 31. 20:18
A tiszás energetikai szakértő is megerősítette, hogy Kapitány Istvánék a Mol átalakításán gondolkodnak – írta a Tűzfalcsoport. Holoda Attila, az ellenzéki párt energetikai szakértője ugyanis egy műsorban arról beszélt, hogy a Tisza Pártban komoly téma az olajvállalat átszervezésének kérdése. A műsorban – Bolgár György és Bánó András társaságában – részletesen foglalkoztak a Mol jövőjével, hosszan elemezve a vállalat értékét, belső szerkezeti és vagyoni viszonyait. Ezt megelőzően pedig arról is hosszasan beszéltek, miként lehetne leválni az olcsó orosz olajról.

A beszélgetés egy pontján Bolgár György felvetette, hogy például Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke – aki szerinte nem ért a területhez –, illetve a Shell globális alelnöki pozíciójából a Tisza Pártba érkező Kapitány István is azon gondolkodik, hogyan lehetne érdemben hozzányúlni a Mol vállalathoz. Holoda Attila erre reagálva megerősítette: 

nem véletlen, hogy a Tisza politikusai előrevetítik, gondolkodnak ezen a kérdésen egy esetleges kormányváltás esetére.

 

Nem először hallunk a Tisza energiapolitikai tervéről

Noha a Tisza Párt energiapolitikai tervezete eddig nem volt ismert, a tiszás szakértők által eddig kommunikált tervek nagyon is egybecsengenek a Csercsa Balázs által közzétett dokumentummal. Kapitány István például számtalan alkalommal fejtette ki az álláspontját azzal kapcsolatban, hogy le kell választani Magyarországot az olcsó orosz gázról, és sokkal kevesebb beavatkozás, különadó kell, az árstopra, árrésstopra pedig nincs szükség.

A rezsicsökkenést támadja Holoda Attila is, aki szerint túl alacsony a villamos energia ára, de Surányi György sem titkolta soha a kedvező rezsiárakról alkotott véleményét, a volt jegybankelnök szerint a támogatással az a legnagyobb baj, hogy az összes család megkapja. Korábban pedig a kivezetésről úgy fogalmazott, ez a lépés „meleg dolog” lenne, de elmondása szerint lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést.

Az első tiszásként is emlegetett politológus, Kéri László pedig egészen egyszerűen a világ blöffjének nevezte a rezsicsökkentést.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu