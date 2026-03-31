Pánik tört ki a Tiszában, miután kiszivárogtak a Medián valódi adatai

A XXI. Század Intézet vezető elemzőjének informátora szerint a teljes tiszás hálózatot mozgósítani kellett.

2026. 03. 31. 19:54
Fotó: Hatlaczki Balázs
„Pánik van a Tiszában, hogy kiszivárgott és nyilvánosságra hoztam az egyéni körzetekre vonatkozó belső előrejelzéseiket. A teljes tiszás hálózatot mozgósítaniuk kellett” – írta Deák Dániel a friss posztjában néhány órával azt követően, hogy közzétette: a Medián valós mérései szerint a Fidesz jelentős előnyben várja a választást. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint onnan lehet tudni, mekkora a baj Magyar Péteréknél, hogy rábírták-e már a posztolásra az ismert baloldali elemzőt, Török Gábort. 

Deák Dániel a posztjában megjegyzi: 

Most nagy a pánik, tehát mozgósították Török Gábort is. Így megy ez.

Ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Deák Dániel leleplezte kedden a Tisza Párt szerdára tervezett akcióját, amelyben a Medián ismét hamisított számokat készült publikálni, ezúttal az egyéni körzeti becslésekről. A XXI. Század vezető elemzője azonban kiderítette, hogy a valódi számok szerint a Medián 58 körzetben biztos Fidesz-győzelemmel számol, és csupán 36 körzetet jósol a Tiszának.

Deák Dániel a posztjában tudatta azt is: miután leleplezte az akciót, a tiszások pánikba estek. Az informátorától megtudta, hogy a Tisza kampányfőnöke, Tóth Péter tiszta ideg, nem tudja, miként kerülhettek ki a valódi számok. „Itt szeretném jelezni neki, hogy pont ezekről a számokról szokott beszélni a belső fórumaikon – ezt többen is megerősítették nekem. Pontosan tudom, hogy maga Magyar Péter is ezekre az eredményekre készül. De természetesen megértem, hogy mennyire kínos neki, hogy ez most kikerült…” – írta Deák Dániel, aki azt is tudatta: informátora szerint a tiszások most azt fontolgatják, hogy más intézet neve alatt hozzák ki a hamisított egyéni körzeti előrejelzést szerdán.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu