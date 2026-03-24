Rendkívüli

Orbán Viktor: Egy ukránbarát kormány nemcsak háborúba vinné hazánkat, nemcsak fegyvert adna, de odaadná a magyarok pénzét is Ukrajnának. Ezt nem engedhetjük! + videó

szegedi törvényszékbene lászlódonászibüntetés

Kimondta a törvényszék: nem bocsátható feltételes szabadságra a skálás gyilkos

Bene László, a budai Skálánál történt rablógyilkosság egyik elkövetője az első fokon eljáró büntetés-végrehajtási bíró döntése alapján nem bocsátható feltételes szabadságra – közölte kedden a Szegedi Törvényszék sajtóirodája.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 24. 17:23
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az első fokon eljáró büntetés-végrehajtási bíró döntése alapján nem bocsátható feltételes szabadságra Bene László, a budai Skálánál elkövetett rablógyilkosság egyik tettese – közölte a Szegedi Törvényszék sajtóirodája kedden. 

Bene László, a skálás gyilkos. Fotó: FMH/Marosi Antal

A közlemény szerint az elítéltet több más bűncselekmény mellett a budai Skála áruház pénzszállító autójának kirablása, valamint több ember, így egy 23 éves egyetemista és két vadász életének kioltása miatt sújtotta jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetéssel a Legfelsőbb Bíróság 1996-ban.

Az ítélet szerint legkorábban húsz év után, 2014-ben lehetett volna feltételes szabadságra bocsátani a férfit, de ezt nem látta indokoltnak a bíróság. 

A Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája kedden a törvény kötelező rendelkezése alapján ismét megvizsgálta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét, azonban annak elrendelésére – egyezően a korábbi jogerős döntésekkel – most sem került sor.

A büntetés-végrehajtási bíró a döntés meghozatalakor az elítélt személyiségével, a büntetés végrehajtása alatt tanúsított magatartásával, az általa elkövetett bűncselekményekhez viszonyulásával, szabadulása esetén az őt fogadó környezettel, jövőbeni céljaival, terveivel, lehetőségeivel kapcsolatos körülményeket értékelte. 

Mivel az elítélt maga sem kérte a feltételes szabadságra bocsátást, nem lehetett arra következtetni, hogy szabadon bocsátása esetén vissza tud illeszkedni a társadalomba, és törvénytisztelő életmódot folytatna

 – írták.

A bíró rendelkezett arról, hogy a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét a későbbiekben ismételten megvizsgálja. A bíróság végzését az ügyész és az elítélt is tudomásul vette, azonban az nem jogerős, mivel a védő fellebbezést jelenthet be – áll a közleményben.

 

A gyilkosságsorozat

Amint azt megírtuk, a gyilkosságsorozat első esete 1992 májusában történt. Bene és tettestársa a Skála áruház pénzszállító taxiját támadta meg. Egy fiatal egyetemistát a helyszínen lelőttek, a sofőrre pedig menekülés közben lőttek rá, de ő túlélte. A pénzt végül nem szerezték meg. Néhány hónappal később két vadásszal is végeztek egy erdőben, mert attól tartottak, hogy felismerik őket. A tettestárs már korábban is követett el hasonló támadást, amelynek során egy rendőr meghalt, egy másik ember pedig megsérült.

Bene Lászlót a Legfelsőbb Bíróság 1996-ban több emberen, részben előre kitervelten, részben nyereségvágyból, részben aljas indokból elkövetett emberölés bűntettében és más bűncselekményekben mondta ki bűnösnek.

A Hír TV Riasztás című műsora exkluzív interjúját a a skálás gyilkossal itt nézheti meg: 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

„G…ci sok kokain!”

Bayer Zsolt avatarja

Ugye, nem hagyjuk?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu