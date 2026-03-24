Kimondta a törvényszék: nem bocsátható feltételes szabadságra a skálás gyilkos

Az első fokon eljáró büntetés-végrehajtási bíró döntése alapján nem bocsátható feltételes szabadságra Bene László, a budai Skálánál elkövetett rablógyilkosság egyik tettese – közölte a Szegedi Törvényszék sajtóirodája kedden.

Bene László, a skálás gyilkos. Fotó: FMH/Marosi Antal

A közlemény szerint az elítéltet több más bűncselekmény mellett a budai Skála áruház pénzszállító autójának kirablása, valamint több ember, így egy 23 éves egyetemista és két vadász életének kioltása miatt sújtotta jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetéssel a Legfelsőbb Bíróság 1996-ban.

Az ítélet szerint legkorábban húsz év után, 2014-ben lehetett volna feltételes szabadságra bocsátani a férfit, de ezt nem látta indokoltnak a bíróság.

A Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája kedden a törvény kötelező rendelkezése alapján ismét megvizsgálta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét, azonban annak elrendelésére – egyezően a korábbi jogerős döntésekkel – most sem került sor.

A büntetés-végrehajtási bíró a döntés meghozatalakor az elítélt személyiségével, a büntetés végrehajtása alatt tanúsított magatartásával, az általa elkövetett bűncselekményekhez viszonyulásával, szabadulása esetén az őt fogadó környezettel, jövőbeni céljaival, terveivel, lehetőségeivel kapcsolatos körülményeket értékelte.

Mivel az elítélt maga sem kérte a feltételes szabadságra bocsátást, nem lehetett arra következtetni, hogy szabadon bocsátása esetén vissza tud illeszkedni a társadalomba, és törvénytisztelő életmódot folytatna

– írták.

A bíró rendelkezett arról, hogy a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét a későbbiekben ismételten megvizsgálja. A bíróság végzését az ügyész és az elítélt is tudomásul vette, azonban az nem jogerős, mivel a védő fellebbezést jelenthet be – áll a közleményben.

A gyilkosságsorozat

Amint azt megírtuk, a gyilkosságsorozat első esete 1992 májusában történt. Bene és tettestársa a Skála áruház pénzszállító taxiját támadta meg. Egy fiatal egyetemistát a helyszínen lelőttek, a sofőrre pedig menekülés közben lőttek rá, de ő túlélte. A pénzt végül nem szerezték meg. Néhány hónappal később két vadásszal is végeztek egy erdőben, mert attól tartottak, hogy felismerik őket. A tettestárs már korábban is követett el hasonló támadást, amelynek során egy rendőr meghalt, egy másik ember pedig megsérült.