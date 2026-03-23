oktatási hivatalkompetenciamérésdigitálisszülőiskola

A szülők is tesztet kapnak az iskoláktól

Március 23. és május 29. között bonyolítják le a 2025/2026-os tanévi digitális országos kompetenciamérést. Idén 3131 iskola tervezetten több mint hatszázezer tanulója vesz részt a felmérésben.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 13:06
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 2025/2026-os tanévi digitális országos kompetenciamérést március 23. és május 29. között bonyolítják le – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az Oktatási Hivatal (OH).

soft focus.high school or university student holding pencil writing on paper answer sheet.sitting on lecture chair taking final exam attending in examination room or classroom.student in uniform
Több mint hatszáz diák vesz részt a felmérésben. Képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Idén 3131 iskola tervezetten több mint hatszázezer tanulója vesz részt a felmérésben, amelynek célja a tanulók képességeinek, készségeinek minél pontosabb feltérképezése és az intézmények teljesítményének nyomon követése.

A méréseket az iskoláknak

  • a 6., 7., 10. és 11. évfolyamon március 23. és április 30. között,
  • a 9. évfolyamon április 27. és április 30., majd május 11. és május 29. között,
  • a 4., 5. és 8. évfolyamon április 27. és május 29. között

kell megszervezniük.

A 4. évfolyamon szövegértés és matematika mérési területeken egy mérési napon, az 5. évfolyamon szövegértés, matematika, digitális kultúra és történelem mérési területeken két mérési napon, a 6–11. évfolyamon szövegértés, matematika, digitális kultúra, történelem, természettudomány, idegen nyelv, célnyelv mérési területeken három mérési napon vesznek részt a tanulók.

A szakgimnáziumok 9–11. évfolyamain a természettudományos mérést csak azokon az évfolyamokon kell megszervezni, amelyeken a tanulók ezt a tantárgyat tanulják.

A technikumban vagy szakképző iskolában tanulók közül csak a 10. évfolyamosok vesznek részt a mérésekben szövegértésből és matematikából.

Annak érdekében, hogy az azonos vagy hasonló körülmények között élő diákokat oktató iskolák pedagógiai teljesítménye összehasonlíthatóvá váljon, a kompetenciamérést a tanulók családi hátterének vizsgálata egészíti ki:

az intézmények közreműködésével kérdőívet juttatnak el a 4., 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók szüleihez, 

amelynek kitöltése önkéntes és név nélküli.

A kérdőívek adataiból képzett, a tanulók szociokulturális hátterét megjelenítő családiháttér-index segítségével jobban megmutatkozhat azon iskolák értékes pedagógiai munkája is, amelyek nehezebb körülmények között élő vagy gyengébb képességű tanulókkal foglalkoznak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Imre György)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekwellor

Jó estét!

Bayer Zsolt avatarja

Wellor – Oroszháza (Mindenki kőprofi mix)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu