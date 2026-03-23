A szülők is tesztet kapnak az iskoláktól

A 2025/2026-os tanévi digitális országos kompetenciamérést március 23. és május 29. között bonyolítják le – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az Oktatási Hivatal (OH).

Idén 3131 iskola tervezetten több mint hatszázezer tanulója vesz részt a felmérésben, amelynek célja a tanulók képességeinek, készségeinek minél pontosabb feltérképezése és az intézmények teljesítményének nyomon követése.

A méréseket az iskoláknak

a 6., 7., 10. és 11. évfolyamon március 23. és április 30. között,

a 9. évfolyamon április 27. és április 30., majd május 11. és május 29. között,

a 4., 5. és 8. évfolyamon április 27. és május 29. között

kell megszervezniük.

A 4. évfolyamon szövegértés és matematika mérési területeken egy mérési napon, az 5. évfolyamon szövegértés, matematika, digitális kultúra és történelem mérési területeken két mérési napon, a 6–11. évfolyamon szövegértés, matematika, digitális kultúra, történelem, természettudomány, idegen nyelv, célnyelv mérési területeken három mérési napon vesznek részt a tanulók.

A szakgimnáziumok 9–11. évfolyamain a természettudományos mérést csak azokon az évfolyamokon kell megszervezni, amelyeken a tanulók ezt a tantárgyat tanulják.

A technikumban vagy szakképző iskolában tanulók közül csak a 10. évfolyamosok vesznek részt a mérésekben szövegértésből és matematikából.

Annak érdekében, hogy az azonos vagy hasonló körülmények között élő diákokat oktató iskolák pedagógiai teljesítménye összehasonlíthatóvá váljon, a kompetenciamérést a tanulók családi hátterének vizsgálata egészíti ki:

az intézmények közreműködésével kérdőívet juttatnak el a 4., 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók szüleihez,

amelynek kitöltése önkéntes és név nélküli.

A kérdőívek adataiból képzett, a tanulók szociokulturális hátterét megjelenítő családiháttér-index segítségével jobban megmutatkozhat azon iskolák értékes pedagógiai munkája is, amelyek nehezebb körülmények között élő vagy gyengébb képességű tanulókkal foglalkoznak.