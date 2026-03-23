Magyar PéterFazekas CsillaTanács ZoltánNemzeti Választási Bizottság

Egy tiszás képviselőjelöltet is elmarasztalt a Nemzeti Választási Bizottság: túltolta az álhírkampányt

Tanács Zoltán és több tiszás közösségi oldal is érvénytelen szavazásra buzdította a választópolgárokat. A Nemzeti Választási Bizottság elmarasztalta az álhírkampányban részt vevőket.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 23. 17:58
Nagyon benézte Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián/MW)
„Tanács Zoltán megsértette a választás tisztaságát. A Tisza jelöltje éppen múlt héten írt a tisztességes politikai kampányról, tele csúsztatásokkal és alaptalan vádakkal. És mi történt időközben? Kiderült, hogy éppen ő maga sértette meg a választás tisztaságát – el is marasztalta a Nemzeti Választási Bizottság” – írta Fazekas Csilla, a Fidesz belvárosi jelöltje hétfői Facebook-posztjában. 

20260317 Budapest Fazekas Csilla Budavár alpolgármestere, 1. számú választókerületben a Fidesz–KDNP jelöltje. fotó: Ladóczki Balázs (LB) MW
Fazekas Csilla, Budavár alpolgármestere (Fotó: Ladóczki Balázs)

Tanács Zoltánt és több tiszás közösségi oldalt elmarasztalt a Nemzeti Választási Bizottság (NVB), ugyanis arra buzdították a szavazókat, hogy a választás napján egyszerre jelöljék a Fideszt és a Mi Hazánkat is, „mivel csak így biztosítható a kormánypárti győzelem”.  

A szavazás ilyen formája érvénytelennek minősül, az ezzel ellentétes választópolgári magatartásra történő felhívás pedig megtévesztő, ezáltal jogsértő is.

Az elmarasztaló döntést az NVB úgy indokolta: a kifogásolt bejegyzés megtévesztő, hiszen olyan szavazási magatartásra hív fel, amely a választópolgár eredeti szándékával szemben érvénytelen szavazatot eredményez. A bejegyzés megtévesztő jellege miatt (…) a választás tisztaságának megóvása alapelvbe ütközik.

A keresetet a Fidesz a múlt héten nyújtotta be . Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter akkor azt írta: 

Senki ne hagyja magát megtéveszteni: a szavazólapon is szerepel, hogy érvényesen szavazni csak egy jelöltre, illetve egy listára lehet! Csak a Fidesz–KDNP!

A miniszter továbbá arra kért mindenkit, hogy amennyiben hasonló tartalommal találkoznak, jelentsék az adott platformon, és szükség esetén tegyenek feljelentést a terjesztők ellen.

Nem meglepő, hogy Magyar Péterék ilyen eszközökhöz fordulnak, hiszen a kampány végére a Tisza több jelöltjéről vállalhatatlan botrányok kerültek napvilágra.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MW/Máté Krisztián)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
