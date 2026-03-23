Egy tiszás képviselőjelöltet is elmarasztalt a Nemzeti Választási Bizottság: túltolta az álhírkampányt

„Tanács Zoltán megsértette a választás tisztaságát. A Tisza jelöltje éppen múlt héten írt a tisztességes politikai kampányról, tele csúsztatásokkal és alaptalan vádakkal. És mi történt időközben? Kiderült, hogy éppen ő maga sértette meg a választás tisztaságát – el is marasztalta a Nemzeti Választási Bizottság” – írta Fazekas Csilla, a Fidesz belvárosi jelöltje hétfői Facebook-posztjában.

Fazekas Csilla, Budavár alpolgármestere (Fotó: Ladóczki Balázs)

Tanács Zoltánt és több tiszás közösségi oldalt elmarasztalt a Nemzeti Választási Bizottság (NVB), ugyanis arra buzdították a szavazókat, hogy a választás napján egyszerre jelöljék a Fideszt és a Mi Hazánkat is, „mivel csak így biztosítható a kormánypárti győzelem”.

A szavazás ilyen formája érvénytelennek minősül, az ezzel ellentétes választópolgári magatartásra történő felhívás pedig megtévesztő, ezáltal jogsértő is.

Az elmarasztaló döntést az NVB úgy indokolta: a kifogásolt bejegyzés megtévesztő, hiszen olyan szavazási magatartásra hív fel, amely a választópolgár eredeti szándékával szemben érvénytelen szavazatot eredményez. A bejegyzés megtévesztő jellege miatt (…) a választás tisztaságának megóvása alapelvbe ütközik.

A keresetet a Fidesz a múlt héten nyújtotta be . Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter akkor azt írta:

Senki ne hagyja magát megtéveszteni: a szavazólapon is szerepel, hogy érvényesen szavazni csak egy jelöltre, illetve egy listára lehet! Csak a Fidesz–KDNP!

A miniszter továbbá arra kért mindenkit, hogy amennyiben hasonló tartalommal találkoznak, jelentsék az adott platformon, és szükség esetén tegyenek feljelentést a terjesztők ellen.

Nem meglepő, hogy Magyar Péterék ilyen eszközökhöz fordulnak, hiszen a kampány végére a Tisza több jelöltjéről vállalhatatlan botrányok kerültek napvilágra.