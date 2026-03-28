Nem esett pánikba: életmentés az esztergomi kisfiú döntése nyomán

Példamutató lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot egy gyermek Esztergomban, amikor testvére hirtelen rosszul lett. Az életmentés a kisfiú gyors döntésének és higgadt reakciójának köszönhetően valósulhatott meg – írja az Origo.

Életmentés Esztergomban, kisfiú sietett a testvére segítségére Fotó: MW Archívum

Életmentés Esztergomban: így mentette meg testvérét a kisfiú

A Komárom-Esztergom vármegyei hírportál számolt be a gyermek bátorságáról, amely a felnőttek számára is példamutató. Az Országos Mentőszolgálat Facebook-bejegyzése szerint a két testvér éppen rollerezett egy bicikliúton, amikor az idősebb fiú erős fejfájásra panaszkodott.

Rövid időn belül félreállt, leült, majd elvesztette az eszméletét, és görcsroham jelentkezett nála.

Ekkor lépett közbe a 10 év körüli kisfiú: azonnal tárcsázta a segélyhívót, és pontosan követte a mentésirányító utasításait.

A gyermek higgadtan számolt be testvére állapotáról, miközben a vonal másik végén folyamatosan segítették őt. A mentésirányítás nagy erőket mozgósított, és végig kapcsolatban maradt vele a segítség megérkezéséig.

Először egy mentőgépkocsi érkezett a helyszínre, majd rövid időn belül esetkocsi is csatlakozott az életmentéshez.

A bátor kisfiú végig segítette a mentők munkáját, miközben testvére állapotát stabilizálták.

A rosszul lett fiú időközben magához tért, majd stabil állapotban kórházba szállították. A helyszínre érkező szülők is megnyugodhattak.

A történet ismét rámutat arra, hogy a gyors reagálás és a lélekjelenlét életet menthet – ahogyan ezt az esztergomi kisfiú is bizonyította.

