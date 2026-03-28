kisfiúEsztergomtestvéréletmentésrosszullét

Nem esett pánikba: életmentés az esztergomi kisfiú döntése nyomán

Gyors reagálás és lélekjelenlét – ezek jellemezték a gyermeket Esztergomban, amikor a testvére rosszul lett. Az életmentés sikere a kisfiú higgadtságának volt köszönhető.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 21:07
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Példamutató lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot egy gyermek Esztergomban, amikor testvére hirtelen rosszul lett. Az életmentés a kisfiú gyors döntésének és higgadt reakciójának köszönhetően valósulhatott meg – írja az Origo.

Életmentés Esztergomban, kisfiú sietett a testvére segítségére Fotó: MW Archívum

Életmentés Esztergomban: így mentette meg testvérét a kisfiú

A Komárom-Esztergom vármegyei hírportál számolt be a gyermek bátorságáról, amely a felnőttek számára is példamutató. Az Országos Mentőszolgálat Facebook-bejegyzése szerint a két testvér éppen rollerezett egy bicikliúton, amikor az idősebb fiú erős fejfájásra panaszkodott.

Rövid időn belül félreállt, leült, majd elvesztette az eszméletét, és görcsroham jelentkezett nála. 

Ekkor lépett közbe a 10 év körüli kisfiú: azonnal tárcsázta a segélyhívót, és pontosan követte a mentésirányító utasításait.

A gyermek higgadtan számolt be testvére állapotáról, miközben a vonal másik végén folyamatosan segítették őt. A mentésirányítás nagy erőket mozgósított, és végig kapcsolatban maradt vele a segítség megérkezéséig.

Először egy mentőgépkocsi érkezett a helyszínre, majd rövid időn belül esetkocsi is csatlakozott az életmentéshez. 

A bátor kisfiú végig segítette a mentők munkáját, miközben testvére állapotát stabilizálták.

A rosszul lett fiú időközben magához tért, majd stabil állapotban kórházba szállították. A helyszínre érkező szülők is megnyugodhattak.

A történet ismét rámutat arra, hogy a gyors reagálás és a lélekjelenlét életet menthet – ahogyan ezt az esztergomi kisfiú is bizonyította.

Borítókép: Illusztráció (Kalocsai Richard / HAON)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
