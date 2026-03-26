Így fogadták Orbán Viktort Törökszentmiklóson + videó

„Megtelt a tér! Törökszentmiklóson is békét akarnak az emberek!” – írta a Bohár Dániel a közösségi médiás oldalán Orbán Viktor országjárásáról. A poszthoz videót is mellékelt.

A riporter posztjában úgy fogalmazott:

Az emberek ma is döntöttek! Nem kérnek ukrán zsarolást, fenyegetést, beavatkozást! Patrióta kormányt akarnak. Ezért vagyunk mi sokan, ők kevesen! Ezért nyerjük meg a választást!

Mint ismert, Orbán Viktor országjárása a múlt héten Kaposváron kezdődött, majd a miniszterelnök kedden Egerben, szerdán Dunaújvárosban tartott választási fórumot. Szentendre után a kampánykörút szombati állomása Miskolc volt, vasárnap délután pedig Hódmezővásárhely következett. Orbán Viktor ezen a héten már ellátogatott Kecskemétre, Nagykanizsára és Esztergomba, csütörtökön pedig Törökszentmiklóson tartott beszédet. A kormányfő a következőkben

március 27-én Veszprémbe és Győrbe,

március 28-án Pécelre,

március 29-én pedig Békéscsabára látogat.

Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen résztvevők Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának törökszentmiklósi állomásán, a Kossuth téren 2026. március 26-án. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)