Orbán Viktor: Ha esik, ha fúj, jövünk. Törökszentmiklós, készülj! + videó

Törökszentmikóson folytatódik Orbán Viktor országjárása, a miniszterelnök ma este hat órától várja a választópolgárokat a Kossuth téren. A kormányfő a közösségi oldalán az indulás előtti percekről tett közzé a közösségi oldalán egy hangulatos videót.

– Valami történik. Nem tudjuk, mi, de valami történik. De legalább eső essen rendesen, mert ha már fázunk, legalább jöjjön eső, mert az jó a földnek – válaszolja a miniszterelnök arra a felvetésre, hogy nem lesz nagy meleg, mert visszatért a tél.

– Nem fogunk megfagyni?

– De, meg fogunk – viccelődött.

Hozzátette:

Majd valami lelkesítő beszédet kell mondani, hogy a szív melegítsen.

Mint ismert, Orbán Viktor országjárása a múlt héten Kaposváron kezdődött, majd a miniszterelnök kedden Egerben, szerdán Dunaújvárosban tartott választási fórumot. Szentendre után a kampánykörút szombati állomása Miskolc volt, vasárnap délután pedig Hódmezővásárhely következett. Orbán Viktor ezen a héten már ellátogatott Kecskemétre, Nagykanizsára és Esztergomba, most pedig Törökszentmiklóson tart beszédet. A kormányfő a következőkben