Gulyás Gergely a lehallgatási botrányról: Ide vezet a Tisza Kijevet és Brüsszelt szolgáló politikája

A miniszter szerint ha a Tiszán múlna, külföldi ügynökök dönthetnének arról, ki dolgozhat a külügyminisztériumban.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 11:58
A lehallgatási ügy súlyos nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel, és a Szijjártó Pétert érintő lehallgatási akció mögött külföldi szolgálatok állhatnak – mondta Gulyás Gergely a Mandinerhez eljuttatott hangfelvételről.

„A Tisza külügyminiszter-jelöltjének bizalmas barátja (legalább) egy idegen állam ügynöke” – hívta fel a figyelmet a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Emlékeztetett: a felvételen szereplő „önmagát újságírónak kiadó” Panyi Szabolcs külföldi titkosszolgálatokkal működhet együtt, és hozzáférhet érzékeny információkhoz. A sajtómunkatárs Orbán Anitával, a Tisza Párthoz köthető politikussal áll kapcsolatban.

Panyi Szabolcs nyíltan beszél arról, hogy bármilyen információhoz hozzáférhetne és bárkit kirúgathatna a külügyminisztériumból, ha azt Orbán Anita vezetné

 – idézte fel Gulyás Gergely.

Magyar Péter és Orbán Anita (Forrás: Facebook)

Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra is, hogy

egy esetleges Tisza-kormány idején külföldi érdekek jelenhetnének meg a külügy működésében, és akár külső szereplők is befolyásolhatnák a személyi döntéseket.

A miniszter szerint ide vezet az idegen érdekek kiszolgálása, a Tisza Párt Kijevet és Brüsszelt szolgáló politikája. Egy esetleges Tisza-kormány alatt külföldi ügynökök dönthetnének arról, ki dolgozhat a külügyminisztériumban – közölte.

Borítókép: Panyi Szabolcs és Orbán Anita – montázs (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
