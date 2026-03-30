Halálos kutyatámadás Szentesen: kerékpárosra és gyalogosra rontottak rá a megvadult ebek

Az első fokon kiszabott büntetés súlyosítását indítványozza a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a szentesi halálos kutyatámadás ügyében – közölte Lajkó Szilvia szóvivő.

A büntetés súlyosítását indítványozza az ügyészség a szentesi halálos kutyatámadás ügyében. Képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Az első fokú ítélet szerint az elkövető kertes házának udvarán tartotta kutyáit, amelyek nem rendelkeztek oltással, azonosító csippel, ápolatlanok voltak, a gazdájuk nem foglalkozott velük, holott fajtájuk speciális nevelést, odafigyelést igényelt volna. A 2021. augusztus 20-i tűzijáték a kutyákat felingerelte, és az állatok kijutottak az utcára, ahol a hajnali órákban megtámadtak egy hazafelé tartó gyalogost, majd később egy arra kerékpárral közlekedő idős nőt.

A gyalogos a támadás következtében a helyszínen életét vesztette, míg az idős nő nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A Szegedi Törvényszék az állatok gazdáját gondatlanságból elkövetett emberölés és gondatlanságból elkövetett testi sértés vétsége miatt két év öt évre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte. Az első fokú ítélet azonban nem jogerős, az ügyészség súlyosítás, hosszabb tartamú és végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása, míg a védelem felmentés, illetve enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést.

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint mivel

az elkövető nem tartotta be az alapvető, a biztonságos állattartásra vonatkozó normákat, az eljárás során nem tanúsított megbánást, nem kért bocsánatot az áldozatoktól, illetve a családtagjaiktól, a kiszabott büntetés aránytalanul enyhe, annak lényeges súlyosítása indokolt.

Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)