Több emberre is rátámadt egy kutya, egy gazdit súlyos sérülésekkel vittek kórházba Nógrádban

Két kutyasétáltatót megtámadott, egy harmadik embert pedig megkergetett az agresszív kutya. Az állat rendelkezett mikrocsippel és érvényes veszettség elleni oltással is, gazdája úgy döntött, elaltatja a kutyát.

2025. 10. 07. 22:06
Testi sértés gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Balassagyarmati Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya a hétfőn történt kutyatámadással kapcsolatban. A súlyosan megsérült friss apa számára gyűjtést is szerveztek – írja a Nool.

Több embert is megtámadott egy kutya Balassagyarmaton – képünk illusztráció (Fotó: Pexels)

Hétfőn reggel brutális kutyatámadás történt Balassagyarmaton. Egy kiszökött bull jellegű kutya rátámadt egy kutyasétáltatóra a Palóc ligetben. Az agresszív állat esélyt sem adott a nála sokkal kisebb tacskónak, valósággal kivégezte. Ráadásul

a kutyáját védelmezni próbáló kutyasétáltató is súlyosan megsérült.

Végül a negyven év körüli férfit a mentők végtagsérüléssel, stabil állapotban szállítottak kórházba.

Ezen kívül az agresszív kutya egy fiatal lányra és kutyájára is rátámadt, szerencséjükre egy közeli lépcsőházba beengedték őket. Azonban a lány szintén megsérült. Mindezek mellett a bull jellegű kutya vélhetően még egy harmadik személyt is megkergetett.

A kiszökött kutya befogásában a San Lazaro Állatvédő Alapítvány segített a rendőröknek. Mint kiderült, a hétéves ivaros kan kutya rendelkezett mikrocsippel és érvényes veszettség elleni oltással is. Korábban pedig nem fordult elő, hogy megszökött volna.

Végül a gazda és a hatóság is úgy döntött, hogy a megfigyelési idő, két hét lejárta után elaltatják az állatot.

A lap megkereste a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, ahol közölték: a Balassagyarmati Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya testi sértés bűncselekmény gyanúja miatt folytat büntetőeljárást. A nyomozás érdekeire való tekintettel az üggyel kapcsolatban további információt nem tudtak adni.

A súlyosan megsérült férfi számára gyűjtést szervez az NNC Garage közössége, amelynek ő is tagja. A közösség szerint a férfi, akinek egy hónapja született meg a gyermeke,

olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy egy ideig nem fog tudni dolgozni.

A kutyatámadás és a gyűjtés további részleteiről ide kattintva a Nool cikkében olvashat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


