Több emberre is rátámadt egy kutya, egy gazdit súlyos sérülésekkel vittek kórházba Nógrádban

Testi sértés gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Balassagyarmati Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya a hétfőn történt kutyatámadással kapcsolatban. A súlyosan megsérült friss apa számára gyűjtést is szerveztek – írja a Nool.

Több embert is megtámadott egy kutya Balassagyarmaton – képünk illusztráció (Fotó: Pexels)

Hétfőn reggel brutális kutyatámadás történt Balassagyarmaton. Egy kiszökött bull jellegű kutya rátámadt egy kutyasétáltatóra a Palóc ligetben. Az agresszív állat esélyt sem adott a nála sokkal kisebb tacskónak, valósággal kivégezte. Ráadásul

a kutyáját védelmezni próbáló kutyasétáltató is súlyosan megsérült.

Végül a negyven év körüli férfit a mentők végtagsérüléssel, stabil állapotban szállítottak kórházba.

Ezen kívül az agresszív kutya egy fiatal lányra és kutyájára is rátámadt, szerencséjükre egy közeli lépcsőházba beengedték őket. Azonban a lány szintén megsérült. Mindezek mellett a bull jellegű kutya vélhetően még egy harmadik személyt is megkergetett.

A kiszökött kutya befogásában a San Lazaro Állatvédő Alapítvány segített a rendőröknek. Mint kiderült, a hétéves ivaros kan kutya rendelkezett mikrocsippel és érvényes veszettség elleni oltással is. Korábban pedig nem fordult elő, hogy megszökött volna.

Végül a gazda és a hatóság is úgy döntött, hogy a megfigyelési idő, két hét lejárta után elaltatják az állatot.

A lap megkereste a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, ahol közölték: a Balassagyarmati Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya testi sértés bűncselekmény gyanúja miatt folytat büntetőeljárást. A nyomozás érdekeire való tekintettel az üggyel kapcsolatban további információt nem tudtak adni.

A súlyosan megsérült férfi számára gyűjtést szervez az NNC Garage közössége, amelynek ő is tagja. A közösség szerint a férfi, akinek egy hónapja született meg a gyermeke,

olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy egy ideig nem fog tudni dolgozni.

